Estadounidense Isner gana por tercera vez torneo ATP de Newport

El estadounidense John Isner ganó este domingo por tercera vez en su carrera, después de 2011 y 2012, el torneo ATP de Newport al derrotar al australiano Matthew Ebden por 6-3, 7-6 (7/4).

Isner ganó su undécimo título de su carrera en el circuito ATP a los 32 años, el primero desde julio de 2015 (Atlanta), después de una hora y 14 minutos de juego.

El estadounidense, número 21 del escalafón, abrumó a Ebden con 17 aces, a menudo su principal arma, pero también marcó la diferencia con su potente servicio.

Frente a un adversario obviamente nervioso por su primera final de individuales, Isner hizo el descanso desde el principio para liderar 3-0 y completó la primera ronda en 25 minutos.

El segundo set fue más disputado: Ebden, número 249 del mundo, después de perder seis meses de competencia en 2016 por una lesión en la rodilla, igualó el juego con Isner hasta el game decisivo.

En el tiebreak, el australiano de 29 años fue atrapado y cometió dos errores que le costaron caro.

"Lo he hecho bien y he jugado bien toda la semana", dijo Isner, que no ha perdido un solo set.

Isner disputará desde este lunes el torneo sobre cemento de Atlanta que ha ganado tres veces (2013, 2014, 2015).