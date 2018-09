Europa confía en rookies en un debut de la Ryder con Tiger asociado a Reed

Europa apostará por sus rookies en la primera jornada de la Ryder Cup de golf, el viernes en Saint Quentin en Yvelines, cerca de París, que se inicia con la competición por parejas en fourballs, en la que Tiger Woods se asociará a Patrick Reed por Estados Unidos.

Seis "rookies", dos estadounidenses (Tony Finau y Justin Thomas) y cuatro europeos (el español Jon Rahm, el danés Thorbjorn Olesen y los ingleses Tyrrell Hatton y Tommy Fleetwodd) fueron elegidos para abrir el fuego en la Ryder.

El capitán europeo dio la responsabilidad al joven español Jon Rahm, número ocho del mundo, de jugar el primer partido de esta Ryder, en la competición de dobles 'fourballs' (cada golfista jugará con su bola), asociado con el segundo jugador del mundo, el inglés Justin Rose.

El dúo europeo se medirá con los estadounidenses Brooks Koepka, vencedor del US Open de 2017 y 2018 y del USPGA de este año, tercero del mundo, y Tony Finau, 17º del ránking.

Justin Rose, de 38 años, que era número uno del ránking hasta esta semana, en que le superó el estadounidense Dustin Johnson, disputa su quinta Ryder y arropará en su debut al 'rookie' Jon Rahm, de 23 años, en esta especialidad 'fourball'.

"Jon es un chico que quiere tener responsabilidades. No a todos los rookies le puedes poner en el primer tee y en el primer partido de la Ryder Cup, pero éste rookie es muy especial. Es pura calidad y es muy competitivo", explicó el capitán europeo, el danés Thomas Bjorn.

El golfista español está deseando comenzar. "Todos me han hablado del primer tee y del primer partido como rookie y estoy deseando empezar", afirmó el jugador vasco.

- Woods frente a Molinari -

Tiger Woods, que ganó la semana pasada su primer torneo en cinco años, jugará el cuarto partido de la mañana del viernes en 'fourball' junto a Patrick Reed, vencedor este año del Masters, frente al italiano Francesco Molinari, vencedor del British Open este año, y al inglés Tommy Fleetwood, segundo del último US Open.

Woods, de 42 años reeditará su rivalidad con Molinari, después de que ambos se enfrentarán en las Ryder Cup de 2010 y 2012.

"Patrick y yo estábamos deseando jugar juntos. Finalmente tenemos nuestra oportunidad de hacerlo contra dos grandes rivales, que han sido consistentes este año", afirmó Woods tras los emparejamientos.

Antes, en el partido número dos, los estadounidenses Dustin Johnson, número uno del ránking mundial, y Rickie Fowler se verán las caras con el norirlandés Rory McIlroy y el danés Thorbjorn Olesen.

En el tercer partido, se enfrentarán los europeos Paul Casey y Tyrrell Hatton contra los estadounidenses Jordan Spieth y Justin Thomas.

El español Sergio García fue uno de los cuatro jugadores que no seleccionó Bjorn para esta especialidad de 'fourball'.

- Johnson feliz con Tiger -

Por su parte, el estadounidense Dustin Johnson, que esta semana arrebató el primer puesto del ránking mundial a Rose, ahora segundo, expresó su alegría por tener a Tiger Woods en su equipo.

Woods, de 42 años, ganador de catorce trofeos 'mayores', subió al decimotercer puesto del ránking mundial tras ganar el domingo en Atlanta.

"Cómo está Tiger volviendo a ser lo que era, es impresionante y estoy feliz por ello. Y estoy feliz también de que esté en mi equipo esta semana en la Ryder Cup", explicó Johnson, que ha ganado tres torneos esta temporada, de los 19 logrados en su carrera, que le han reportado 55 millones de dólares en premios.

Johnson, de 34 años, ganador del US Open en 2016, disputa su cuarta Ryder Cup, en las que ha jugado once partidos en las tres anteriores (2010, 2012 y 2016), ganando seis y perdiendo cinco, con dos títulos para Europa y uno para Estados Unidos.

Estados Unidos, que solo ha ganado tres de la once últimas ediciones de la Ryder, no logra este trofeo en suelo europeo desde hace 25 años, cuando se impuso en 1993 en Inglaterra.

"Para mí ese hecho no es verdaderamente una motivación. No necesito ninguna motivación. Estoy representando a mi país porque quiero ganar. No he venido simplemente a jugar", afirmó Johnson.

El equipo estadounidense, con once de sus doce hombres entre los 17 primeros del ránking mundial, parte como favorito.