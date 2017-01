Familia, filantropía y coches eléctricos, nuevas prioridades de Nico Rosberg

El campeón del mundo de Fórmula 1 en 2016 y recién retirado Nico Rosberg señaló que pasar tiempo con su familia, invertir en los coches eléctricos y la filantropía son las prioridades de su nueva vida, este viernes en Davos, en el Foro Económico Mundial.

"La vida tiene más que ofrecer que dar vueltas por los circuitos. Hay tantas posibilidades. Tengo que sustituir alguna cosa, de una manera u otra. Los coches eléctricos por ejemplo", señaló, añadiendo que la filantropía y pasar mucho más tiempo con su mujer y sus dos hijas serán sus prioridades prioridades.

"Tengo ganas de tomar el control de mi vida. Durante los últimos 21 años, incluso cuando tenía 10 años, toda la temporada estaba planificada", señaló el alemán de 31 años.

Rosberg, que habló en el último día del foro que ha reunido a la élite económica y política en la localidad suiza, ofreció un ejemplo de las restricciones de la vida como piloto: "No he esquiado desde que tenía 11 años porque en mi contrato no tenía derecho".