Favorito Cilic, Ramos y Verdasco pasan a segunda ronda del Abierto de Rio

El croata Marin Cilic, número tres del mundo y favorito del torneo, venció con autoridad al argentino Carlos Berlocq en su estreno este lunes en el Abierto de tenis de Rio (ATP 500), donde también avanzaron los españoles Albert Ramos y Fernando Verdasco.

Después de haber disfrutado de la "cidade maravilhosa" durante el fin de semana, donde asistió como invitado al desfile de campeones del Carnaval, Cilic no tuvo problemas para deshacerse del Berlocq (139º del ranking mundial), al que se impuso por 6-3 y 6-2.

El finalista del último Abierto de Australia, de 29 años, se verá ahora con el vencedor del choque del martes entre el francés Gael Monfils (39º) y el argentino Horacio Zeballos (68º).

Quien ya conoce su rival en la segunda ronda es Albert Ramos, 19º del mundo y cuarto sembrado en Rio, que tras imponerse al brasileño Rogério Dutra Silva (106º) por 6-3, 3-6 y 6-4 se enfrentará ahora al chileno Nicolás Jarry (94º), vencedor en dos sets de su duelo contra Guillermo García-López (64º).

Acto seguido, el veterano Fernando Verdasco (40º) derrotaba al argentino Leonardo Mayer (49º) y aguarda rival en segunda ronda.

Para este martes queda el estreno del defensor del título, Dominic Thiem (6º), quien se verá con el serbio Dusan Lajovic (84º) en el último partido reservado para la pista central.

Muy cómodo en la tierra batida sudamericana, el austriaco viene de revalidar su trofeo en Buenos Aires y es visto por muchos como el gran favorito para repetir éxito en el Jockey Club de Rio. Una atención que no le pesa al joven tenista de 24 años, que con el del domingo suma ya nueve trofeos en su carrera, la gran mayoría en pistas lentas.

"No me siento presionado, aunque tenga que defender los puntos por el título del año pasado. Vencí en Buenos Aires, tengo confianza y no hay nada mejor que llegar aquí después de conquistar un título", aseguró el lunes.

Otro de los platos fuertes de la segunda jornada será el debut de su rival en la final de 2017, el español Pablo Carreño (11º), quien llega necesitado de reencontrarse con su juego tras un decepcionante paso por Argentina.

Tercer sembrado del torneo, el gijonés se estrenará contra el italiano Marco Cecchinato, procedente de la clasificatoria.