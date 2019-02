Favorito Thiem cae en sorprendente primera ronda del Abierto de tenis de Rio

El austríaco Dominic Thiem, número ocho del mundo y principal favorito del torneo, quedó eliminado este martes del Abierto ATP de Rio tras caer en la primera ronda ante Laslo Djere, en la mayor sorpresa de esta jornada donde también se fueron importantes candidatos al título como Cecchinato y Fognini.

Campeón en la edición de 2017, Thiem llegaba como primer sembrado al mayor torneo de Sudamérica, de categoría ATP 500, pero este año no se le vio cómodo en la cancha central de Jockey Club. El subcampeón del último Roland Garros, que venía de perder la semifinal de Buenos Aires, cayó por 6-3 y 6-3 ante el joven serbio (90) en menos de una hora y media de partido, en la que tuvo que recibir asistencia médica en el cuello.

"Tuve dolores, pero mejoré después de la atención. Tuve un día malo, no encontré mi juego, las cosas salieron mal y él siempre tuvo el control", afirmó después el austriaco.

"Estoy decepcionado porque tenía grandes expectativas", añadió.

La suya no fue, sin embargo, la única sorpresa de una jornada en la que también cayó el italiano Marco Cecchinato (17), que no pudo alargar la buena racha que traía de Argentina, donde fue campeón el domingo. El tenista de Palermo, que aterrizó en Rio como tercer sembrado del torneo, perdió ante el esloveno Aljaz Bedene (83) por 7-5 y 7-6 (7/1) poco antes de que su compatriota Fabio Fognini (16), segundo favorito, no pudiera con el canadiense Félix Auger-Aliassime, que le derrotó en dos sets.

Con sus preoces marchas, el torneo se queda sin sus tres primeros cabezas de serie al primer asalto. Y aún podría ser peor, si el argentino Diego Schwartzman (19), campeón en 2018 y cuarto sembrado este año, no consigue remontarle al uruguayo Pablo Cuevas el 3-0 que le iba imponiendo en el primer set cuando la lluvia les obligó a posponer en la noche el último partido de la jornada.

Ambos retomarán el duelo a partir de las 16H30 locales (19H30 GMT) del miércoles en la pista central del Jockey Club.

El agua ya había obligado a suspender la jornada del lunes, cargando el cronograma de una segundo día en el que también se despidieron el chileno Nicolás Jarry, que cayó ante el español Roberto Carballés, o el argentino Leonardo Mayer, derrotado por el joven mallorquín Jaume Munar.

También avanzaron el argentino Federico Delbonis (80), que se impuso al tunecino Malek Jaziri (44) o el español Albert Ramos, que venció al italiano Lorenzo Sonego por 7-6 (9/7).

Único torneo ATP 500 de Sudamérica, el Abierto de Rio celebra este año su sexta edición, tras las conquistadas por Rafael Nadal (2014), David Ferrer (2015), Pablo Cuevas (2016), Dominic Thiem (2017) y Diego Schwartzman (2018).

-- Resultados del martes en el torneo ATP de Rio de Janeiro:

Primera ronda:

Laslo Djere (SRB) a Dominic Thiem (AUT/N.1) 6-3, 6-3

Casper Ruud (NOR) a Carlos Berlocq (ARG) 6-1, 6-2

João Sousa (POR/N.5) a Guido Pella (ARG) 6-4, 3-6, 6-4

Aljaz Bedene (SLO) a Marco Cecchinato (ITA/N.3) 7-5, 7-6 (7/1)

Thiago Monteiro (BRA) a Pedro Sousa (POR) 6-3, 6-2

Hugo Dellien (BOL) a Guido Andreozzi (ARG) 6-4, 6-4

Roberto Carballés (ESP) a Nicolás Jarry (CHI/N.8) 6-3, 6-7 (5/7), 7-6 (8/6)

Federico Del Bonis (ARG) a Malek Jaziri (TUN/N.7) 6-3, 7-5

Albert Ramos (ESP) a Lorenzo Sonego (ITA) 7-6 (9/7), 6-3

Juan Ignacio Londero (ARG) a Elias Ymer (SWE) 2-6, 7-5, 6-2

Cameron Norrie (GBR) a Dusan Lajovic (SRB/N.6) 6-2, 6-1

Jaume Munar (ESP) a Leonardo Mayer (ARG) 7-6 (7/5), 6-4

Christian Garín (CHI) a Maximilian Marterer (GER) 7-5, 6-3

Félix Auger-Aliassime (CAN) a Fabio Fognini (ITA/N.2) 6-2, 6-3