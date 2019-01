Federer pierde su corona en Australia, Nadal y Bautista pasan a cuartos

El Abierto de Australia de 2019 se despidió este domingo de su campeón masculino de las dos ediciones anteriores, Roger Federer, derrotado en octavos de final por el joven griego Stefanos Tsitsipas, que pasó así a cuartos, igual que lograron los españoles Rafa Nadal y Roberto Bautista.

Federer, actual número 3 mundial, aspiraba en Melbourne a un récord de un séptimo título en este torneo y a su trofeo número 100 en el circuito ATP, pero Tsitsipas, decimoquinto del ránking, le sorprendió en un partido decidido en cuatro mangas, a favor del heleno por 6-7 (11/13), 7-6 (7/3), 7-5 y 7-6 (7/5).

Es la segunda vez seguida en un torneo de la máxima categoría en la que Federer se despide en los octavos de final, ya que perdió en esa ronda en el último Abierto de Estados Unidos, entonces contra el australiano John Millman.

- Regreso a París -

El suizo sorprendió tras la derrota anunciando que estará este año en Roland Garros, un torneo donde no compite desde el año 2015.

"Estoy en un momento en el que creo que tengo que disfrutar. Es algo que he echado de menos", explicó. "He decidido no hacer un gran parón otra vez más. Ya los tuve, no tengo la sensación de que sea realmente muy necesario", justificó.

Tsitsipas tendrá como rival en cuartos de final al español Roberto Bautista, 24º del mundo y que como él nunca había logrado acceder a cuartos de final en un Grand Slam.

Bautista, campeón en Doha este mes, lo consiguió derribando al séptimo jugador mundial y vigente subcampeón en Australia, el croata Marin Cilic, por 6-7 (6/8), 6-3, 6-2, 4-6 y 6-4.

Desde el inicio de la quincena australiana, el español ha tenido que jugar tres de sus cuatro partidos en cinco sets. El de este domingo contra Cilic rozó las cuatro horas de duración.

"Estoy jugando un muy buen tenis. He ganado grandes partidos. Tengo que seguir luchando para mantenerme muy concentrado. Ha sido un gran mes para mí y para mi tenis", celebró Bautista.

Por su parte, Nadal cumplió venciendo en tres sets al checo Tomas Berdych, exnúmero 4 mundial caído al número 57, por 6-0, 6-1 y 7-6 (7/4).

El español de 32 años, que está reapareciendo con buenas sensaciones en este torneo tras más de cuatro meses sin competir en el circuito ATP por problemas físicos, no perdió ningún set en los cuatro partidos que disputó hasta ahora en Melbourne.

"Siempre digo lo mismo cuando vuelvo de una lesión. No espero nada positivo o negativo", explicó Nadal tras su victoria de este domingo.

"Cuando estás volviendo, necesitas un poco de suerte al principio porque los primeros partidos son importantes", subrayó.

Nadal se enfrentará ahora al joven estadounidense Frances Tiafoe (número 39), que en el día de su 21 cumpleaños alcanzó por primera vez los cuartos de final de un torneo de Grand Slam, al ganar al búlgaro Grigor Dimitrov por 7-5, 7-6 (8/6), 6-7 (1/7) y 7-5.

- Kerber y Stephens, KO -

En el cuadro femenino, el principal terremoto fue la eliminación de la número 2 mundial, la alemana Angelique Kerber, al perder estrepitosamente ante la estadounidense Danielle Collins (35ª) por 6-0 y 6-2.

Collins jugará en la siguiente ronda contra la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (44ª), que sorprendió a la estadounidense Sloane Stephens (5ª) por 6-7 (3/7), 6-3 y 6-3.

Por su parte la rusa Maria Sharapova, exnúmero 1 mundial y 30ª en la actualidad, fue eliminada en octavos por la australiana Ashleigh Barty (15ª) en tres sets (4-6, 6-1, 6-4).

Sharapova había vencido en la ronda anterior a una jugadora del top 5, la danesa Caroline Wozniacki, número 3 mundial y titular actual del trofeo.

"Sé que cuando juego mi juego, puedo estar a la altura de las mejores", celebró Barty.

Para conseguir una plaza en semifinales, la jugadora australiana se enfrentará a la checa Petra Kvitova (6ª), que derrotó a la adolescente estadounidense Amanda Anisimova (17 años) en 59 minutos (6-2, 6-1).