Federer derrota a Nadal y disputará final de Wimbledon contra Djokovic

El suizo Roger Federer, tercera raqueta del mundo y segundo cabeza de serie, derrotó este viernes a Rafael Nadal en Wimbledon y firmó su billete para la final, donde le espera el vigente campeón Novak Djokovic.

Federer necesitó tres horas y mucha sangre fría para imponerse al español, tercer cabeza de serie, por 7-6 (7/3), 1-6, 6-3 y 6-4 en la pista central del All England Club londinense.

Este era el 40º enfrentamiento entre Nadal y Federer, y la primera vez que el suizo derrotaba al español en una semifinal de Grand Slam.

El pasado mes, Nadal había vencido a Federer en las semifinales de Roland Garros, donde el mallorquín terminó conquistando después su duodécimo título en la tierra batida de París.

"No puedo estar muy orgulloso ni muy satisfecho hoy", afirmó tras el partido del viernes Nadal, lamentando que jugó "suficientemente bien como para ganar" pero no lo logró. "En líneas generales, creo que él ha estado un poquito por encima de mí".

"No he sido capaz de llevar el partido por la zona donde me convenía", explicó. "No he conseguido ponerle (a Federer) ese estrés continuado cuando él sacaba y eso le ha dado a él tranquilidad", analizó.

El público del All England Club londinense esperaba un enfrentamiento que recordase a la épica final de 2008, repleta de drama y golpes magistrales, en la que el español acabó imponiéndose en casi cinco horas de un enfrentamiento considerado por muchos como el mejor de la historia del tenis.

La batalla se anunciaba dura: el primer set fue largo y muy disputado, Nadal salvó un punto de rotura y empujó al tie-break, aunque después lo perdió. En el segundo, el español tomó el control, con golpes profundos y liftados que empujaron al suizo a cometer errores.

Pero en la tercera manga, Federer hizo alarde de su despiadado saque y su destreza en la volea, haciendo también mucho daño al español con un revés paralelo imparable y una potente derecha cruzada.

Ante un Nadal cada vez más impotente, el suizo empezó a ganar sus puntos con muchas más facilidad, hasta apuntarse la victoria.

El suizo, que a sus 37 años se convierte así en el tercer finalista de Grand Slam de mayor edad, buscará contra el serbio Djokovic, número uno del mundo, su noveno título de Wimbledon.