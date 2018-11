Federer gana a Thiem y se relanza en el Masters de Londres

Sin margen de error después de su tropiezo en su estreno, el suizo Roger Federer no tembló y conserva sus opciones de clasificación para semifinales del Masters de Londres al derrotar este martes al austríaco Dominic Thiem (N.8) 6-2, 6-3.

Después de la victoria del sudafricano Kevin Anderson (N.6) ante el japonés Kei Nishikori (N.9) 6-0, 6-1 este martes, Federer, que no fue ni la sombra de sí mismo ante Nishikori, sabía que estaba condenado a ganar si quería seguir en la carrera por la clasificación a semifinales. Y de paso seguir en la pelea por un histórico título 100.

Sin brillar, el suizo con 20 títulos de Grand Slam se mostró más convincente, sobre todo al servicio, aunque su partido estuvo lejos de ser perfecto.

Pero en esta ocasión fue Thiem el que no estuvo a la altura esperada y acumuló errores.

Seis veces ganador del Masters, en el que participa por 16ª ocasión -dos récords- el suizo de 37 años sólo cayó en cuartos en una ocasión, en 2008. Aquel fue el único año en que sufrió dos derrotas en la fase de grupos.

Hace dos días ante Nishikori, Federer, desbordado e impreciso, apenas aguando 1 hora y media para perder (7/6 (7/4), 6-3).

- Dos de dos para Anderson -

Horas antes, el tenista sudafricano Kevin Anderson (N. 6) arrasó en apenas 64 minutos al japonés Kei Nishikori (N.9) por 6-0 y 6-1.

Anderson, con dos victorias en dos partidos, da un gran paso a las semifinales en su primera participación en el torneo que reúne a las ocho mejores raquetas de la temporada.

De 32 años, el gigante sudafricano (2,03 m) está jugando su mejor tenis en los últimos dos años, después de una temporada 2016 martirizado por las lesiones (rodilla, espalda...).

"Es uno de los mejores partidos de mi carrera. Uno espera todo el año jugar un partido así, hacerlo aquí es fantástico", se congratuló.

En julio pasado alcanzó su segunda final de Grand Slam, en Wimbledon, un año después de disputar el último partido del Abierto de Estados Unidos de 2017. Este verano escaló hasta el número 5 en la clasificación, su mejor puesto de su carrera.

Aún sin entender el correctivo que acababa de recibir, Nishikori no se podía explicar lo que le ocurrió. "No sé por qué no jugué bien, por qué fallé tanto. No lo sé. Estuve un poco perdido. No fue mi día", explicó el japonés, que conserva aún opciones de clasificarse.

Anderson, con dos victorias en dos partidos, tiene pie y medio en semifinales, y todo se jugará el jueves en los dos últimos duelos del grupo Lleyton Hewitt. Federer se medirá con Anderson, y Thiem con Nishikori.