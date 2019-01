Federer anuncia que jugará Roland Garros este año

Roger Federer estará en mayo en la tierra batida de París para jugar Roland Garros, el segundo grande del año, anunció el tenista suizo este domingo en una conferencia de prensa en Melbourne, después de quedar eliminado en octavos del Abierto de Australia.

El suizo, que cumplirá 38 años en agosto y que cayó en Australia ante el griego Stefanos Tsitsipas, no disputa Roland Garros desde 2015.

En 2016 fue baja por un problema de espalda y en 2017 y 2018 optó por no participar en la temporada sobre tierra, para reservarse físicamente de cara a Wimbledon.

"Estoy en un momento en el que creo que tengo que disfrutar. Es algo que he echado de menos", explicó.

"He decidido no hacer un gran parón otra vez más. Ya los tuve, no tengo la sensación de que sea realmente muy necesario", justificó.

Federer, campeón de 20 torneos del Grand Slam durante su carrera, se coronó únicamente una vez en Roland Garros, en 2009. Jugó otras cuatro finales en el gran torneo de París.

En la víspera del Abierto de Australia había afirmado "no haber tomado todavía la decisión definitiva" sobre su presencia en la temporada de tierra batida.

Este domingo, el suizo perdió su corona en Melbourne, donde había ganado las dos anteriores ediciones y donde esta vez fue eliminado en octavos de final por el griego Stefanos Tsitsipas, número 15 mundial, en cuatro sets, por 6-7 (11/13), 7-6 (7/3), 7-5 y 7-6 (7/5), tras 3 horas y 45 minutos de partido.