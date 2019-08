Federer "harto" que se hable de favoritismo en horarios de sus juegos

635x357 Federer no ha perdido en la tercera ronda del US Open desde su debut en 2000. AFP

Roger Federer dijo estar "harto y cansado" que se sugiera que define los horarios para el US Open, luego que este viernes arrasara con el británico Dan Evans, que tuvo poco tiempo para recuperarse del partido anterior.

El cinco veces campeón del Abierto de Estados Unidos, que eliminó a Evans en 80 minutos con parciales de 6-2, 6-2, 6-1, fue uno de los cinco jugadores que se beneficiaron con el jueves de descanso.

Evans, por su parte, se quejó de fatiga y rigidez al volver a la cancha apenas 18 horas después de haber ganado en cuatro sets al francés Lucas Pouille en la segunda ronda.

Su partido, inicialmente pautado para el miércoles, se postergó al día siguiente por lluvia.

"Me ha pasado, entiendo de lo que habla", dijo Federer en la rueda de prensa después del partido. "Puedes sin duda decir que el horario no le favoreció".

"No es justo que yo haya jugado mi juego en cancha techada, terminarlo, sentarme, relajarme el día siguiente mientras él está batallando cuatro, tres horas con Pouille. Ahí comienza el problema, es tenis, es entretenimiento y el show debe continuar".

"He perdido partido por eso, he ganado otras veces, la suerte estuvo de mi lado, así que sí, entiendo por qué Danny está un poco frustrado".

Federer rechazó categóricamente la idea de que pidió el horario del mediodía en la cancha central este viernes.

"Sé hacen preguntas sobre una preferencia, pero eso no significa: 'Roger pide, Roger tiene'. Quiero insistir con esto porque ya he he escuchado esa mierda con demasiada frecuencia", zanjó.

"Estoy harto y cansado de esto, de que aparentemente yo tomo las decisiones. El torneo y las estaciones de televisión lo hacen. Podemos dar nuestra opinión, eso es lo que hacemos. Pero de cualquier modo voy a jugar así me pongan a jugar a las cuatro de la mañana".

- "Pajilla corta" -

Evans barajó esa teoría y criticó a los organizadores por el horario que le dieron.

"No sería la primera vez que un jugador de mayor rango ha tenido influencia", cuestionó. "El torneo prefiere que Roger avance antes que yo, así que es comprensible".

Federer derrotó a Evans en tres sets cerrados en el Abierto de Australia en enero, pero no hay comparación con el partido que el 20 veces ganador de Grand Slams ganó el viernes en Nueva York.

"Estaba cansado", dijo. "Considero que era muy duro ir primero después de jugar ayer, si soy totalmente honesto. Fue un poco decepcionante".

"Trata de derrotarlo sintiéndote cansado, rígido, jugando cuatro sets ayer, es casi imposible, pero igual creo que jugó mucho, un tenis sin errores", añadió.

"Pensé que iba primero porque tenía dobles", siguió. "Le pregunté al hombre de la ATP y me dijo que no era por eso, hubiera sido bueno ir segundo o en la noche. Hoy juega, Novak. Alguien tenía que quedarse con la pajilla corta y ese fui yo".