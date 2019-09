Federer dice que los récords motivan pero más importan las victorias

Roger Federer toma motivación quebrando récords, pero son las victorias lo que más importan al tenista suizo de 38 años, que busca en Estados Unidos su vigésimo primer Grand Slam.

El cinco vences campeón del US Open aumentó a 56 su marca de apariciones en cuartos de final en torneos mayores, luego de acabar con el belga David Goffin por 6-2, 6-2, 6-0 en apenas 79 minutos.

En cuartos enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov.

"Es definitivamente muy especial jugar por estos récords. Estar en mis 56 cuartos ahora de un Slam me hace sentir bien. Ese era el objetivo aquí en esto torneo, tratar de llegar hasta acá", dijo en la rueda de prensa después del partido.

"Me ayuda a veces, pero al mismo tiempo trato de recordarme que ese es solo un lado de la historia, que lo que pasó hoy en la cancha es más importante".

Pero en todo caso, si algo ha hecho el suizo es romper los récords del tenis. Esta decimotercera participación en el US Open lo pone a cuatro de las 17 de Jimmy Connors.

Lo mismo ocurrió en 2009, cuando ganó Roland Garros para empatar el récord de 14 Grand Slams de Pete Sampras, cifra que superó al mes siguiente en Wimbledon.

Y luego en 2017, cuando ganó su octavo Wimbledon y desplazó la marca de Bjorn Borg.

"Definitivamente me han motivado, a veces me han impulsado, pero también me han puesto tanta presión que dejaba de ser divertido en cierta medida", indicó.

"Cuando vas por tu quinto Wimbledon, tratando de romper el récord de todos los tiempos del Grand Slam, y Pete está sentado ahí o Borg, y tú estás como, 'Oh, Dios mío, ¿qué pensarán?'", siguió el suizo de 38 años.

- "Muy emocionante" -

Tras 20 años jugando torneos de Grand Slam, la marca histórica que quiere reescribir es la de sus 20 títulos, a la que se le acercan Rafael Nadal con 18 y Novak Djokovic con 16.

"Necesitas estar motivado, necesitas amar lo que haces, encontrar una forma de estar realmente entretenido", indicó.

Citó el caso de Serena Williams, de 37 años, que ganó su primer torneo mayor en Estados Unidos en 1999 y ahora busca su vigésimo cuarto título para empatar el récord de Margaret Court.

"El éxito ha jugado un papel importante en la carrera de Serena y en la mía, sin duda", dijo Federer.

"Tal vez viajando y ganando sólo 50% de los partidos de la gira, no estaríamos jugando más, pero como sabemos que todavía podemos vencer a los mejores, ganar los torneos más importantes, vale la pena quedarse allí y ver si puedes volver a estas emociones, ver si puedes hacerlo en una etapa posterior de tu carrera, y ser una persona totalmente diferente casi, un jugador diferente 20 años después... en realidad es muy emocionante".