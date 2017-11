Para Federer, recuperar el número 1 mundial "no es un objetivo realista"

Tras su victoria contra Marin Cilic el jueves 6-7 (5/7), 6-4, 6-1 en el Masters de Londres, el tenista suizo Roger Federer, número dos mundial, consideró este jueves que alcanzar el primer puesto del ranking ATP "no es un objetivo realista".

PREGUNTA: ¿Ha sido una buena exhibición este partido? (Federer ya estaba clasificado y Cilic, eliminado antes del encuentro)

RESPUESTA: Buena pregunta (sonrisa). No ha sido fácil. Quiero decir, es una superficie rápida. Es en pista cubierta. Lo hemos visto: en cuanto uno falla unas ocasiones, enseguida puede pagar las consecuencias en este torneo. Ha habido vuelcos en bastantes partidos esta semana.

Creo que al principio he sido un poco demasiado agresivo en algunos puntos importantes, quizás debería haber sido más paciente. He logrado cambiar eso al final del segundo set.

Y en el tercer set, he tenido sensaciones mucho mejores. Quizás haya bajado el nivel de Marin Cilic, pero no estoy seguro de ello.

Sea lo que sea, ha sido un partido peligroso durante bastante rato, he ido perdiendo de un set y he tenido bolas de break en contra al principio de la segunda manga.

P: Va a terminar el año a apenas unos puntos de Rafael Nadal. ¿No se arrepiente de no haber jugado uno o dos torneos más este año?

R: No, no me arrepiento de nada. Puede que mis derrotas contra Tommy Haas (en la primera ronda en el torneo de Stuttgart) y Evgueny Donskoy (en la segunda vuelta en Dubái) me salgan caras. Tuve bolas de partido en esos dos encuentros, no es como si no lo hubiera intentado... Si no alcanzo el número 1 por culpa de esos partidos es que tal vez no tuve suerte.

Pero también gané salvando bolas de partido contra Berdych en Miami u otros partidos que podrían haber terminado de otra forma. Contra Kei Nishikori en el abierto de Australia por ejemplo...

Estoy simplemente satisfecho de haber hecho una gran temporada. Estoy realmente contento de haber alcanzado este nivel de juego y de seguir siendo capaz de jugar a este nivel a final de año. No es como si hubiera durado un torneo y nada más, duró todo el año.

No me arrepiento de nada porque he superado ampliamente mis expectativas. Y no estoy lesionado, estoy bien de salud.

P: ¿Piensa en la posibilidad de hacer un buen inicio de temporada el año que viene y volver a ser número 1?

R: Tendré que defender 2.000 puntos en Australia (tras su victoria del año pasado en el torneo), no es el caso de Rafael Nadal. Así que ya es un problema. Sé que también tiene muchos puntos que defender, pero no tantos como yo.

Por eso digo siempre que el número 1 no es un objetivo realista. Es una culminación en el tenis, siempre lo ha sido para mí.

Pero a mi edad no puede ser un objetivo o, de lo contrario, cometería errores. No estoy seguro de que mi cuerpo me lo permitiría. No jugaría como debería, estaría tenso, nervioso y no sería bueno para mi espalda.

Y, a nivel de puntos, sigo lejos de Rafael Nadal. Todavía debo ganar este torneo para acercarme. Sólo estoy en semifinales.

Este año Rafa ha sido el mejor, se merece su puesto. Estoy realmente contento por él, porque también tuvo una temporada difícil en 2016.

Declaraciones obtenidas en rueda de prensa.