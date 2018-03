Feliciano, contento tras vencer a Sock: "Es un buen momento para mí"

El tenista español Feliciano López clasificó el martes a cuarta ronda de Indian Wells. Derrotó al estadounidense Jack Sock en tres sets. Pero, a sus 36 años, habla despacio y tranquilo. Sereno. Está contento por su rendimiento pero mantiene los pies en el suelo.

Feliciano acaba de jugar durante dos horas y media y sabe que aún no ha conseguido nada en el torneo. En el primer Masters 1000 de la temporada compagina el campeonato de 'singles' con el de dobles, con el que participa con Marc López y en el que tiene incluso más posibilidades.

Antes de retirarse al hotel, cansado, cuando el reloj marca casi las 11 de la noche, aún saca unos minutos para explicar que cree que pasa por un buen momento de forma y que se ha visto superior a su rival en el set definitivo.

Tras dos estadounidenses, ahora un tercero, Sam Querrey, le aguarda en cuarta ronda. Y quizás porque éste le pasó por encima en la primera ronda del Abierto de Australia (3-6, 4-6, 2-6) hace unos meses, es cauteloso.

Pregunta: ¿Cómo se ha sentido ante Jack Sock?

Respuesta: Hoy me he sentido bien, ha sido un partido un poco raro, con un poco de viento y tampoco ha sido un partido muy brillante de ninguno de los dos, pero para como estaba la situación ha sido un partido bastante bueno.

Yo había jugado también el día anterior, había ganado un partido de dobles también muy bueno y creo que tácticamente he luchado bastante.

He tenido el partido más o menos controlado, se me ha escapado el segundo set, el partido ha estado muy igualado, podría haber caído del otro lado y al final yo creo que yo he jugado un poquito mejor en el tercer set.

P: Parecía que el que le rompiera una vez el saque al rival ganaría el partido. ¿Qué siente uno en un encuentro así?

R: Hoy en día la gente saca muy bien en general. Yo soy un buen sacador pero hoy en día mucha gente saca ya bien. No es sorprendente jugar contra jugadores así y a los que te cuesta romperles el saque.

P: Tras jugar contra el estadounidense Ernesto Escobedo en segunda ronda y ahora contra Sock en la tercera, se enfrenta el miércoles al también local Querrey. ¿Se hace más difícil jugar contra jugadores de aquí?

R: No, tampoco es eso. Yo creo que es un partido difícil también, me ganó este año en Australia fácil, jugó muy bien y veremos a ver qué pasa mañana. Yo estoy jugando bien y tengo ganas de afrontar el partido, creo que es un buen momento para mí.

P: Compagina dobles con 'singles' aquí, ¿cree que le puede pasar factura?

R: Aquí el día que he jugado 'singles' no he jugado dobles así que he tenido suerte en ese sentido de no tener que jugar dos partidos el mismo día como otros compañeros que sí han tenido que hacerlo y en ese sentido he tenido suerte esta semana.