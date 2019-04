Ferrari busca reducir diferencias con Mercedes en Azerbaiyán

635x357 El piloto británico de Mercedes Mercedes Lewis Hamilton (D) celebra su triunfo bebiendo champán con su compañero de escudería el piloto alemán de Ferrari, Sebastian Vettel (C, 3ero), y un miembro del equipo Mercedes en el podio, después del Gran Premio de China de Fórmula 1, en Shanghai, el 14 de abril de 2019.. AFP

Después de tres citas en las que Mercedes ha sumado tres dobletes frente a sus dos terceras plazas, Ferrari debe cuanto antes ponerse al nivel de su rival, preferiblemente desde el Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana.

La actuación de las flechas de plata, que ya aventajan a los italianos en 57 puntos en la clasificación de constructores, no se veía desde la de Williams en 1992. Eso sí, nada asegura que Lewis Hamilton, líder en la tabla de pilotos, y Valtteri Bottas, su perseguidor a seis puntos, dominen la competición como hicieron Nigel Mansell y Riccardo Patrese en su momento.

Ferrari terminará por mejorar de nuevo a nivel de velocidad y fiabilidad, que fueron sus fuertes durante los ensayos de pretemporada, dicen los observadores. La cuestión es saber cuándo.

"Pese a las estadísticas, no creo que 2019 siga el mismo guion que 1992", escribió en una tribuna el director deportivo de la F1, Ross Brawn, que estuvo en ambas escuderías. "Estos tres dobletes dan crédito a un equipo que funciona a la perfección en este momento, que dispone de un paquete técnico de gran calidad, pero también hay que reconocer que la competencia es más fuerte que la de Williams".

"Las primeras carreras han confirmado que, si Ferrari quiere desafiar a Mercedes, todo debe ser perfecto a todos los niveles: el desempeño (que falló en Australia y China, ndlr), la fiabilidad (que no hubo en Baréin, ndlr) y el trabajo de equipo", abunda Brawn. "Es lo que Mattia Binotto (el 'team principal' de la Scuderia, ndlr) y sus chicos deben hacer y, conociendo a Mattia, estoy seguro de que lo sabe y dedicará toda su energía a tratar de conseguirlo".

- "No está completamente ganado" -

"Puede que las fuerzas no se inviertan pero sí que evolucionen" en las próximas carreras, aportó el cuádruple campeón del mundo Alain Prost preguntado por la AFP. "A partir de ahora en Bakú, pero sobre todo en la próxima carrera en Barcelona, el desarrollo de los monoplazas no va a detenerse, por lo que sería imprudente, pese a los tres dobletes, decir que Mercedes va a ganar con facilidad el campeonato. Todavía no está completamente ganado".

"Ferrari ha tomado malas decisiones en materia de aerodinámica. Intenta corregirlas pero eso llevará tiempo", explicó el campeón del mundo en 2016, el alemán Nico Rosberg, en su canal de YouTube. "Por el momento solo son fuertes en los circuitos con muchas rectas".

Sin embargo, el trazado urbano de Bakú combina las rectas muy rápidas, que deberían dar ventaja a la Scuderia, con curvas lentas en las que los monoplazas rojos perderán tiempo. "Es muy difícil juzgar si este será un circuito en el que estarán al frente, pero en este momento yo colocaría delante a Mercedes en cualquier lugar", cerró el expiloto de la escudería alemana.

- "Algunas novedades" -

"Llevaremos algunas novedades" en la cuarta manga del campeonato del mundo, confirma Binotto. Queda por ver si marcarán la diferencia en un circuito en el que su equipo todavía no conoce la victoria, al contrario que Mercedes (con Rosberg en 2016 y Hamilton en 2018) y Red Bull (con Daniel Ricciardo en 2017).

Otra incógnita estará en ver cómo reaccionará la Scuderia -si es que reacciona- a las duras críticas por su estrategia para beneficiar a Sebastian Vettel en detrimento de Charles Leclerc, incluso cuando el joven piloto es más rápido que el cuatro veces campeón del mundo y cuánto tiempo aguanta el monegasco en esta posición.

Los tres primeros grandes premios de 2019 han ofrecido situaciones sorprendentes. La carrera organizada en las calles de la capital azerí, en un trazado rápido y estrecho y, por tanto, propicio para los choques y las salidas de pista, podría ofrecer de nuevo una buena dosis de imprevistos, como en 2017 y 2018.

En Mercedes, su piloto finlandés Valtteri Bottas avisó este jueves de que no hay que confiarse.

"Sólo llevamos tres carreras de las 21. Hay que continuar avanzando porque todo el mundo está muy motivado para terminar por delante nuestro", afirmó. "No nos sentimos imbatibles", puntualizó.