Ferrer luce imponente y las latinas avanzan en el inicio del Abierto Mexicano

El español David Ferrer comenzó imponente su participación en el Abierto Mexicano de Tenis-2018, que se juega en Acapulco, al eliminar con categoría al ruso Andrey Rublev en una primera ronda en que las latinoamericanas Verónica Cepede Royg y Mónica Puig superaron a sus rivales europeas.

"La Pared" Ferrer dominó de principio a fin los 83 minutos del partido en el que se impuso a Rublev en dos sets, con parciales de 6-4 y 6-3.

De esta manera, el 'Rey' David se puso en marcha rumbo al que podría ser su quinto título en Acapulco, con lo que se convertiría en el máximo ganador en la historia del torneo. Antes se coronó en las ediciones 2010, 2011, 2012 y 2015.

"No quiero hacer pronósticos, simplemente diré que me gusta jugar en Acapulco porque me reciben como en casa", comentó Ferrer al final del partido.

El veterano tenista español, de 35 años, se tomó así la revancha ante el chico ruso de 20 años que lo eliminó en la primera ronda del anterior Abierto de Australia.

En esta primera ronda, cayó el primer cabeza de serie del cuadro de hombres. En duelo de rivales estadounidenses, Ryan Harrison venció a John Isner, el octavo preclasificado, quien incurrió en varios errores no forzados.

Harrison logró la victoria en dos mangas con cartones de 6-3 y 7-6 (7/5) en 86 minutos de juego.

-Cepede y Puig vinieron de atrás-

En el elenco femenino de la WTA, la jornada del lunes fue satisfactoria para dos exponentes del tenis latinoamericano: la paraguaya Verónica Cepede Royg y la puertorriqueña Mónica Puig.

Cepede Royg enfrentó a la suiza Belinda Bencic y tuvo que venir de atrás después de perder el primer set 4-6. Posteriormente, la paraguaya se impuso 7-6 (7/1) y 6-3 en un intenso juego que duró dos horas con 38 minutos y 27 segundos.

Puig también se supo sobreponer a la adversidad al perder 2-6 en el primer set ante la ucraniana Dayana Yastremska. La puertorriqueña se rehizo y ganó la segunda manga 6-4 y estaba por llevarse la tercera, pero la europea se retiró por una molestia en el tobillo cuando la pizarra indicaba 5-0.

Las cabezas de serie cumplieron con los pronósticos y avanzaron a la segunda ronda. La australiana Daria Gavrilova, tercera sembrada, derrotó a la estadounidense Madison Brengle 4-6, 6-3 y 6-3.

La ucraniana Lesia Tsurenko, séptima favorita y campeona defensora, echó sin complicaciones a la estadounidense Lauren Davis 6-4 y 6-1.

Christina McHale fue otra baja del tenis estadounidense al sucumbir ante la rumana Irina Camelia Begu, quinta favorita, en tres sets con parciales de 3-6, 6-2 y 6-4, en dos horas con 15 minutos y 24 segundos.

-Resultados de primera ronda ATP

Jared Donaldson (USA) derrotó a Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-2, 3-2 retiro por lesión

Ryan Harrison (USA) a John Isner (USA/N.8) 6-3, 7-6 (7/5)

David Ferrer (ESP) a Andrey Rublev (RUS) 6-4, 6-3

Kevin Anderson (RSA/N.5) a Radu Albot (MDA) 6-4, 6-3

-Resultados de primera ronda WTA

Daria Gavrilova (AUS/N.3) derrotó a Madison Brengle (USA) 4-6, 6-3, 6-3

Lesia Tsurenko (UKR/N.7) a Lauren Davis (USA) 6-4, 6-1

Arina Rodionova (AUS) a Kateryna Kozlova (UKR) 6-2, 1-0 retiro por lesión

Verónica Cepede Royg (PAR) a Belinda Bencic (SWI) 4-6, 7-6 (7/1), 6-3

Mónica Puig (PUR) a Dayana Yastremska (UKR) 2-6, 6-4, 5-0 retiro por lesión

-Partidos de primera ronda ATP a disputarse el martes

Matthew Ebden (AUS)-Sam Querrey (USA/N.7)

Kei Nishikori (JPN)-Denis Shapovalov (CAN)

Adrian Mannarino (FRA)-Ricardas Berankis (LTU)

Juan Martín del Potro (ARG/N.6)-Mischa Zverev (GER)

Jack Sock (USA/N.4)-Ernesto Escobedo (USA)

Hyeon Chung (KOR)-Donald Young (USA)

Rafael Nadal (ESP/N.1)-Feliciano López (ESP)

Diego Schwartzman (ARG)-Fernando Verdasco (ESP)

Alexander Bublik (KAZ)-Thanasi Kokkinakis (AUS/WC)

Steve Johnson (USA)-Alexander Zverev (GER/N.2)

Cameron Norrie (GBR)-Dominic Thiem (AUT/N.3)

Peter Gojowczyk (GER)-Lucas Gómez (MEX/WC)

-Partidos de primera ronda WTA a disputarse el martes

Sloane Stephens (USA/N.1)-Pauline Parmentier (FRA)

Lara Arruabarrena (ESP)-Maria Sakkari (GRE)

Kayla Day (USA/WC)-Arantza Rus (NED)

Kristyna Pliskova (CZE)-Renata Zarazúa (MEX/WC)

Stefanie Voegele (SWI)- Tatjana Maria (GER/N.7)

Beatriz Hadad Maia (BRA)-Heather Watson (GBR)

Amandine Hesse (FRA)-Kristina Mladenovic (FRA/N.2)

Rebecca Peterson (SWE)-Alizé Cornet (FRA/N.6)

Jil Teichmann (SWI)-Jana Fett (CRO)

Shuai Zhang (CHN/N.4)-Jasmine Paolini (ITA)