Francia convoca a García contra España en Copa Federación pese a lesión

La Federación Francesa de Tenis (FTT) informó este martes de que ha convocado a Caroline García, quien anunció que no regresaría a la competición hasta mayo por una lesión, para la eliminatoria de la Copa Federación contra España que se disputará del 22 al 23 de abril.

La tenista gala indicó el lunes que sufre "una inflamación en el nervio ciático" desde el Abierto de Estados Unidos del pasado año, lo que la obliga a tomarse "una descanso para intentar afrontar la temporada sobre tierra batida en las mejores condiciones".

La tenista había señalado que se reincorporaría en el torneo de Rabat o Madrid. Antes, había dicho que deseaba estar fuera de la selección gala de la Copa Federación esta temporada.

El capitán Yannick Noah también llamó a Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier y Alizé Cornet.

El nuevo presidente de la FFT, Bernard Guidicelli, se marcó como uno de sus principales objetivos la participación de los mejores tenistas en las competiciones por equipos.

Al frente desde febrero, Giudicelli repitió que los jugadores "deben estar a disposición" del equipo de Francia y que si rechazaban la convocatoria, entonces deberían "venir a explicar sus razones que han motivo su rechazo ante la comisión de litigios (de la FFT)".

Sin embargo, Giudicelli aseguró que Noack tomó la decisión sobre la convocatoria de García.

"Lo que Yannick me expresó (el domingo, tras los cuartos de final de la Copa Davis contra el Reino Unido), es que ella jugaba bien y que no había ningún motivo de que no fuera seleccionada", afirmó el presidente de la FFT.

Por su parte, Noah subrayó en la víspera de los cuartos de final de la Copa Davis contra Reino Unido que no quiere "forzar a los tenistas": "¡Imagina el ambiente! Los chicos y las chicas no tienen ganas de venir; los forzamos a que jueguen bajo amenaza de sanción".

Francia cayó eliminada en cuartos de final de la Copa Federación a manos de Suiza en febrero y se medirá a España por la permanencia en la primera división.