El italiano Franco Morbidelli se impone en el GP de Aragón de Moto2

El italiano Franco Morbidelli (Kalex) ganó este domingo el Gran Premio de Aragón de Moto2 en el circuito Motorland de Alcañiz, afianzándose en el liderato del Mundial de la categoría.

Morbidelli superó en la meta del circuito de Alcañiz a su compatriota Mattia Pasini (Kalex), que entró segundo, y al portugués Miguel Oliveira (KTM), tercero.

"He corrido como siempre, dando el máximo, así que estoy muy contento", dijo Morbidelli tras la carrera.

El líder del Mundial de Moto2 logró su octava victoria del año tras mantener un duelo continuo con Pasini durante buena parte de la carrera, sin apenas dejar opción al resto de corredores.

"He intentado sacar distancia desde el principio, pero luego Pasini me ha alcanzado muy rápido, así que he pensado: '¿qué hago, mantener la calma o seguir luchando?' He seguido luchando y ha valido la pena", explicó Morbidelli.

El italiano cuenta ahora con 21 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado del Mundial, el suizo Thomas Luthi (Kalex), que finalizó en cuarta posición en este GP de Aragón.

Peor suerte corrió el español Álex Márquez que tuvo que abandonar la carrera al resentirse de la lesión de la fisura en la cadera que sufrió hace quince días en el GP de San Marino.

Márquez prácticamente ha dicho adiós a sus opciones de luchar por el título, especialmente tras perder este domingo la tercera posición del Mundial en beneficio del portugués Oliveira.

Oliveira salió desde la 'pole position', pero ya en la primera vuelta se vio superado por Morbidelli.

La victoria del italiano lo afianza en el liderato del Mundial a falta de cuatro carreras para finalizar el campeonato.