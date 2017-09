635x357 GP y partidos de NBA en México siguen en pie tras sismo. CARLOS RODRÍGUEZ (Associated Press)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Tanto el Gran Premio de México como los dos partidos de temporada regular que la NBA prevé realizar en la capital de este país siguen en pie, luego que ninguna de las instalaciones que albergarán dichos eventos resultó con daños estructurales por el terremoto de esta semana, informaron ejecutivos el jueves.

El sismo de magnitud 7,1 estremeció buena parte del centro del país el martes, y dejó 273 muertos, incluidos 137 en la Ciudad de México.

Decenas de edificios colapsaron o quedaron en condiciones precarias, sin que figuraran entre éstos el Autódromo Hermanos Rodríguez ni la Arena Ciudad de México, sedes respectivas del Gran Premio y de los encuentros de basquetbol.

"Hemos tenido mucha suerte, hemos examinado el Autódromo de los Hermanos Rodríguez y podemos confirmar que la pista no sufrió daños y está en óptimas condiciones para la carrera", dijo Federico González, director del Gran Premio de México.

La carrera, sus ensayos y la clasificación se llevarán a cabo del 27 al 29 de octubre. El autódromo, ubicado en el oriente de la ciudad, fue renovado hace tres años para recibir a la máxima categoría del automovilismo luego de una ausencia de 23 años.

"Nuestra prioridad en el momento es recuperar la ciudad. Estamos unidos con los individuos y las familias afectadas por la situación", agregó González. "Como se probó en las últimas dos ediciones del Gran Premio, los mexicanos, cuando se unen, logran cosas increíbles".

A través de un comunicado, la compañía organizadora CIE informó que se realizaron dos inspecciones a la pista, a las gradas y los edificios del complejo, sin detectar daños.

Los encuentros de temporada regular de la NBA están previstos del 7 al 9 de diciembre en la Arena ubicada en el norte de la capital. En el primero, los Nets de Brooklyn enfrentarán al Thunder de Oklahoma City y en el segundo se medirán al Heat de Miami.

“Primero que nada nuestros pensamientos están con la gente de México durante esos momentos difíciles. Hemos estado en contacto con los oficiales de la Arena y nos dicen que el edificio no fue dañado por el sismo. En este momento nuestro plan es continuar con los partidos en diciembre como estaban programados”, dijo a The Associated Press Raúl Zarraga, vicepresidente y director de la NBA en México.

Además de la Fórmula 1, la Ciudad de México ha sido sede de diversos eventos deportivos internacionales en fechas recientes, incluidos encuentros de las Grandes Ligas y de la NFL, además de peleas de la UFC.

La NFL tiene programado realizar un partido de temporada regular entre los Patriots y los Raiders el 19 de noviembre en el estadio Azteca, un inmueble que, de acuerdo con las autoridades del deporte capitalino, tampoco resultó dañado por el sismo.

"La información inicial que tenemos de la evaluación es que el estadio está en buen estado", dijo a la AP Mark Waller, jefe de la NFL para eventos internacionales. "También, las medidas de seguridad instaladas cuando el estadio fue construido hace 50 años, funcionaron extraordinariamente bien".

Se ha instalado en el estadio un centro para acopiar ayuda dirigida a los heridos y damnificados por el terremoto.