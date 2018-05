García-López y las chicas lideran un gran arranque de la 'Armada' en París

Con el número 1 mundial Rafa Nadal sin poder terminar su partido de debut por la lluvia, la 'Armada' española tuvo un gran lunes en la primera ronda de Roland Garros, donde brillaron sobre todo las chicas y Guillermo García-López, que eliminó a Stan Wawrinka.

Después de que Pablo Carreño y Fernando Verdasco abrieran el baile el domingo con sendos triunfos, este lunes fueron diez los españoles que pudieron terminar sus partidos en la tierra batida de la capital francesa y siete de ellos consiguieron clasificarse.

Únicamente quedaron fuera del camino tres hombres, Roberto Carballés, Carlos Taberner y el veterano David Ferrer, ese último derrotado por un compatriota, el joven Jaume Munar.

Nadal cerraba el día en la pista central Philippe Chatrier, en el inicio de su reto de la 'Undécima' corona en Roland Garros, y el mallorquín iba ganando 6-4, 6-3 y 0-3 al italiano Simone Bolelli (130º del mundo) cuando la lluvia interrumpió y luego obligó a reprogramar la reanudación para el martes.

Antes de la lluvia, otros pesos pesados de la nutrida delegación española habían sacado adelante sus partidos.

Destacó sin duda la gran victoria de Guillermo García-López (67º del mundo), que amargó el debut al suizo Stan Wawrinka (30º), que continúa sin poder recuperar aún su mejor nivel tras sus dos operaciones en la rodilla izquierda.

'Stanimal', que además del título de 2015 en Roland Garros fue subcampeón el año pasado contra Rafa Nadal en este mismo torneo, batalló en cinco sets y 3 horas y media de partido, pero el español terminó ganando 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (7/5) y 6-3.

"No está al nivel que estaba antes, eso está claro. Pero tiene calidad. Es cuestión de trabajar el nivel mental. Si se lo propone, volverá", estimó García-López, que tiene casi 35 años y que hace cuatro años ya había derrotado a Wawrinka en la primera ronda de este torneo.

Fue especialmente emotivo el triunfo de Roberto Bautista, decimotercero del mundo, que sufrió mucho para imponerse en cinco sets al uzbeko Denis Istomin (100º de la ATP) por 6-2, 6-7 (3/7), 1-6, 6-4 y 6-4.

Bautista disputa este torneo apenas una semana después de la muerte de su madre.

"Ha sido emocional por todo lo que me está pasando esta semana. Están siendo unos días difíciles. No es fácil de manejar todo esto en la cabeza. Creí que lo mejor era venir aquí, dar un paso adelante, no esconderse y no quedarse en casa. Seguir luchando como he hecho hasta ahora", declaró a los periodistas después de su victoria.

- Ferrer, hundido -

Albert Ramos (36º) venció al kazajo Mijail Kukushin (83º) por 7-6 (7/0), 6-4 y 6-1, mientras que Jaume Munar (155º) derribó a David Ferrer (41º) en un partido en el que se jugaron cinco sets: 3-6, 3-6, 7-6 (7/3), 7-6 (7/4) y 7-5.

Después de la derrota, Ferrer, que no había caído en primera ronda en sus quince participaciones anteriores en el torneo, admitió que está lejos del nivel que desea y apuntó que las últimas semanas han supuesto un cansancio añadido por su recién estrenada paternidad.

Además de Ferrer, fueron eliminados Roberto Carballés (76º) y Carlos Taberner (213º), derrotados respectivamente por el francés Benoît Paire (51º) y por el griego Stefanos Tsitsipas (39º).

- Pleno femenino -

En el cuadro femenino hubo pleno de tres victorias españolas.

Carla Suárez, número 23 del mundo, arrolló a la croata Ana Konjuh (104º) por 6-0 y 6-1, mientras que Lara Arruabarrena (91ª) derrotó a la húngara Timea Babos (37ª) por 7-6 (7/5) y 6-3.

"He jugado muy bien, cada pelota me entraba. Ella no estuvo a la altura, al nivel. Lo he aprovechado", dijo Carla Suárez.

La joven Georgina García, número 219ª del ranking, venció en su primer partido en un Grand Slam, con un 6-3 y 6-4 sobre la eslovena Dalila Jakupovic (121º) y se citó en segunda ronda con la danesa Caroline Wozniacki, número 2 mundial.