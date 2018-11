Gebrselassie dimite como presidente de Federación de Atletismo de Etiopía

Haile Gebrselassie, la leyenda del atletismo de Etiopía, dimitió como presidente de la Federación de atletismo del país africano, anunció este lunes Fana Broadcasting Corporate (FBC), un medio próximo al gobierno etíope.

Gebrselassie, de 45 años, doble campeón olímpico de los 10.000 metros, en Atalanta (1996) y después en Sídney (2000), y poseedor de múltiples récords del mundo en fondo, medio fondo y maratón, aludió a un "incidente" producido durante una competición el pasado fin de semana, sin dar más precisiones, para justificar su decisión.

"Lo que ocurrió no fue profesional, y fue perjudicial para el atletismo etíope. Preferí dimitir antes de entrar en un debate que no me parecía necesario", indicó Gebrselassie en su carta de dimisión, publicada por FBC.

Según Gebrselassie, al frente de la federación de Etiopía desde 2016, Derartu Tulu, a su vez doble campeona olímpica en 10.000 m, en Sídney (2000) y Atenas (2004) y actual vicepresidente, sería la encargada de sucederle.