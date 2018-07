635x357 Gleyber Torres: Símbolo de la nueva camada venezolana. CÉSAR AUGUSTO MÁRQUEZ (Associated Press)

WASHINGTON (AP) — A sus 21 años, Gleyber Torres es el cuarto jugador más joven en la historia de los Yanquis de Nueva York en ser convocado a un Juego de Estrellas. Y a su corta edad, no es la primera vez que su nombre aparece junto a los de las grandes leyendas del Bronx, como Mickey Mantle, Willie Randolph y Joe Dimaggio.

Torres, sin embargo, no solo representa el cambio de guardia de los Yanquis, sino de toda una legión venezolana en Grandes Ligas, en donde los nombres tradicionales como Félix Hernández, Víctor Martinez y Miguel Cabrera han dado paso a debutantes en Juegos de Estrellas como Jesús Aguilar, Felipe Rivero, Eugenio Suárez, Willson Contreras y el propio Torres.

La lista de venezolanos en el Clásico de Media Temporada la completan Salvador Pérez, José Altuve y el veterano Wilson Ramos, quienes ya cuentan con experiencia previa en el Juego de Estrellas.

"No me esperaba estar aquí. Mi sueño era llegar a Grandes Ligas y estar aquí es algo muy bonito para mí", dijo Torres, quien a pesar de la invitación no podrá jugar debido a una lesión en la cadera que lo mantiene en lista de incapacitados.

Para el venezolano, el cambio generacional en el béisbol venezolano es una realidad.

“Pienso que Venezuela ha producido grandes jugadores a quienes admiro, pero pienso que también los jóvenes vienen trabajando duro y después de mí vendrán muchos más”, destacó.

De los ocho venezolanos que fueron convocados, Altuve y Pérez son los que más participaciones tienen, con seis cada uno. Ambos representan el presente de Venezuela, pero coinciden en que el futuro está llamando a la puerta.

“Hay muchos jóvenes talentosos. Desde que tengo uso de razón el béisbol ha vivido un gran momento en Venezuela y así va a seguir siendo. Cuando ves a peloteros como Gleyber Torres, a quien admiro y que con solo 21 años está en el primero de muchos Juegos de Estrellas en su carrera, sabes que el béisbol venezolano está bien", dijo el actual Jugador Más Valioso de la Liga Americana

"Uno ve a jóvenes tan talentosos como los seis venezolanos que estuvieron en el Juego de Futuras Estrellas y todos los que están aquí y no puede sentirse sino optimista acerca del futuro", dijo Pérez, quien junto a Willson Contreras se convertirán en la primera pareja de receptores venezolanos en abrir un Juego De Estrellas.

"Para mí es un orgullo, estar no solamente aquí, sino ser titular, enfrentar a un equipo que tendrá en la receptoría a Salvador Pérez, es algo muy bonito. Estoy contento, no solamente por mí, sino por muchachos como Gleyber Torres, quien ha sido la gran revelación del béisbol venezolano", indicó Contreras.