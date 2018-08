Guevara: México apostará por deporte para pacificar al país

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México apostará por el deporte como una de las herramientas sociales para pacificar al país, dijo el miércoles Ana Gabriela Guevara, quien será la próxima ministra del deporte una vez que Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia en diciembre próximo.

La violencia en México es uno de los problemas más importantes a los que se enfrentará la nueva administración del país. Apenas el mes pasado, la Secretaria de Gobernación informó que en la primera mitad del año los homicidios aumentaron un 16% respecto al mismo periodo del año pasado y que el país vive sus índices más altos de violencia desde que comenzaron los registros en 1997.

Antes de su designación como nueva directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), organismo rector del deporte, Guevara, subcampeona olímpica en Atenas 2004 y campeona mundial en los 400 metros lisos en París 2003, fue parte de un grupo de expertos que elaboraron una propuesta de activación física y deporte que fue incluida en el proyecto de nación de López Obrador.

"El enfoque del gobierno, en lo platicado, porque no hemos terminado de hacer los ejes rectores (del deporte), diría que será más social, aunque eso no significa dejar de darle importancia a los procesos (olímpicos) porque nos tocan el de Tokio (2020) y el de París (2024)", dijo en rueda de prensa Guevara, quien es considerada una de las más grandes atletas mexicanas de todos los tiempos y será la primera mujer en la historia en ocupar el cargo.

Guevara, quien es senadora por su natal estado de Sonora desde el 2012, dijo que hasta ahora no ha recibido una orden "enfática" de López Obrador sobre las prioridades deportivas para los próximos seis años, pero afirmó que su idea es apoyar más la masificación del deporte que la consecución de medallas.

"El presidente sabe lo que se puede hacer, yo le he dicho que a lo mejor sembramos muchos árboles y no nos vamos a comer esa fruta, pero prefiero apostar por dejar una base bastante sólida y de resultados que México tendrá a futuro y no al resultado inmediato y al impacto mediático para decir que ya salvé mi trabajo", afirmó Guevara. "La visión es hacia el horizonte y hacer detonar al país en una materia que si merece mucho más".

En México, los recursos federales son entregados a la CONADE, que a su vez los redistribuye a las federaciones. En los últimos sexenios, la mayor parte de los fondos van destinados, proporcionalmente, en base a los resultados que se consiguen en las competencias internacionales, especialmente en los Juegos Olímpicos.

"Tenemos que hace énfasis en un plan nacional del deporte porque sin plan estratégico, navegamos en altamar sin rumbo y sin brújula. Con ese plan podemos saber qué deportes serán prioridad, hay que ser realistas sobre cuáles son los que más se practican y qué queremos lograr. No podemos apostar sólo a las medallas olímpicas, se me hace injusto que cada proceso olímpico sean sólo esos deportes los que van a recibir apoyo, no creo en el derecho al recurso a partir de medallas", agregó.

En los últimos dos años, la CONADE recibió recursos federales por poco más de cuatro mil millones de pesos (unos 216 millones de dólares). De acuerdo con su actual titular, Alfredo Castillo, entre el 30 y 40% se destinó a infraestructura.

Eso también cambiará con el nuevo régimen.

"Andrés Manuel López Obrador nos ha pedido detener la construcción de nueva infraestructura y en lugar de eso potenciar lo que tenemos, eso nos dará un colchón de recursos con lo que podremos potenciar lo que hay", añadió Guevara. "Hay que pensar en la base de la pirámide y trabajar con el sector educativo para recomponer el tejido social".