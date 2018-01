Halep avanza en Australia tras un maratón y Kerber deja fuera a Sharapova

La rumana Simona Halep, N.1 mundial, salió victoriosa de un encuentro de 3 horas y 44 minutos frente a la estadounidense Lauren Davis este sábado en la tercera ronda del Abierto de Australia, en la que la alemana Angelique Kerber ganó a la rusa Maria Sharapova.

Halep, que ganó en tres sets, por 4-6, 6-4 y 15-13, se enfrentará en octavos a la japonesa Naomi Osaka, que batió a la australiana Ashleigh Barty por 6-4 y 6-2.

"Estoy casi muerta. Ya no me quedan músculos y mi tobillo, no sé, porque ya no lo siento", dijo la jugadora de 26 años, que sufre desde primera ronda un ligero esguince en el tobillo, por lo que luce una protección.

El partido contra Davis fue maratoniano y solo el tercer set duró 2h 22 minutos.

Halep se clasifica por tercera vez en su carrera para la segunda semana en Melbourne, donde sus mejores resultados son los cuartos de final de 2014 y 2015.

En octubre, se convirtió en N.1 mundial sin haber ganado ningún torneo Grand Slam. Perdió dos finales de Roland Garros, en 2014 y 2017.

En el partido más atractivo del día, entre dos antiguas número uno y ganadora en Australia, Kerber (N.21), que logró el primer grande del año en 2016, venció a Sharapova, que lo consiguió en 2008, con gran autoridad por 6-1 y 6-3.

Kerber jugará en octavos con la vencedora del duelo entre la polaca Agnieszka Radwanska y la taiwanesa Hsieh Su-Wei.

Sharapova, que regresó a Melbourne dos años después de dar positivo en un control antidopaje, se mostró satisfecha, a pesar de perder en poco más de una hora (64 min.).

"Tomé buenos ejemplos para regresar de Federer, Nadal, Serena o Venus (Williams), que han seguido teniendo motivación a su edad", dijo.

"No es solo llegar al Grand Slam a través de un túnel, hay mucho más que eso. Tengo mucha admiración porque se necesitan muchos momentos para llegar a esta etapa. Es lo que me inspira, absolutamente", añadió la rusa, que cumple 31 años en abril.

-- Resultados de la jornada en el Abierto de Australia:

-Individual Femenino - tercera ronda

Simona Halep (ROM/N.1) derrotó a Lauren Davis (USA) 4-6, 6-4, 15-13

Naomi Osaka (JPN) a Ashleigh Barty (AUS/N.18) 6-4, 6-2

Barbora Záhlavová Strýcová (CZE/N.20) a Bernarda Pera (USA) 6-2, 6-2

Karolína Plíšková (CZE/N.6) a Lucie Safarova (CZE/N.29) 7-6 (8/6), 7-5

Angelique Kerber (GER/N.21) a Maria Sharapova (RUS) 6-1, 6-3

Madison Keys (USA/N.17) a Ana Bogdan (ROM) 6-3, 6-4

Caroline Garcia (FRA/N.8) a Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-3, 5-7, 6-2