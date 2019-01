Halep pasa a tercera ronda en Australia con dificultades

La número uno mundial, la rumana Simona Halep, tuvo que luchar durante tres sets, para ganar por 6-3, 6-7 (5/7), 6-4, frente a la estadounidense Sofia Kenin (37º), y clasificarse a la tercera ronda del Abierto de Australia, este jueves en Melbourne.

Halep se dirigía hacia una victoria tranquila cuando iba ganando por 6-3, 3-0. Pero una quincena de juegos más tarde, se encontraba a dos de la derrota, cuando Kenin tomó una ventaja de 4-2 en la tercera manga. La rumana de 27 años reaccionó alineando cuatro juegos consecutivos para evitar una eliminación precoz.

"No sé cómo he ganado. He tenido que correr mucho", declaró.

Antes del Abierto de Australia, Halep no había ganado un partido desde hacía cinco meses. Una hernia discal la había obligado a acortar su temporada 2018 a finales de septiembre.

Ya en la primera ronda, la número uno mundial pasó apuros frente a la estonia Kaia Kanepi (71ª).

La rumana se enfrentará a la estadounidense Venus Williams (36ª) por una plaza en octavos.

Halep había alcanzado la final en Melbourne en 2018, cuatro meses antes de ganar su primer torneo de Grand Slam, en Roland Garros.

- Abandono de Thiem -

Por su parte, el austríaco Dominic Thiem, octavo del mundo, abandonó en segunda ronda cuando perdía ante el australiano Alexei Popyrin (149º), por 7-5, 6-4, 2-0.

Thiem pareció no estar recuperado de su largo partido de primera ronda ganado en cinco sets contra el francés Benoît Paire.

"No es nunca fácil ganar así", declaró Popyrin, de 19 años.

El duelo entre le canadiense Milos Raonic (17º mundial) y el suizo Stan Wawrinka (59º) terminó a favor del primero, tras cuatro horas, cuatro sets y cuatros juegos decisivos, por 6-7 (4/7), 7-6 (8/6), 7-6 (13/11), 7-6 (7/5).

En la tercera ronda, Raonic jugará contra el francés Pierre-Hugues Herbert (55º), que venció al surcoreano Hyeon Chung (25º), por 6-2, 1-6, 6-2, 6-4.

El número nueve mundial, Kei Nishikori, necesitó cinco sets ante el croata Ivo Karlovic (73º), ganando en el super tie-break, en segunda ronda.

Nishikori se impuso por 6-3, 7-6 (8/6), 5-7, 5-7, 7-6 (10/7).

Pese a dos sets de ventaja, el japonés de 29 años tuvo que luchar durante casi cuatro horas para no dejarse sorprender por los 59 aces del gigante croata (2,11 m).

El super tie-break (10 puntos para ganar el juego decisivo del quinto set) es una novedad del torneo de Melbourne de 2019.