Hamilton desestima correr en Indy 500 y se muestra solidario con jugadores de la NFL

El piloto británico Lewis Hamilton dijo el jueves que las prestigiosas 500 millas de Indianápolis no son una prueba que le tientan, aunque manifestó su respeto hacia la carrera.

"No tengo planes de participar y hacer algo serio", dijo el líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

"Siempre he respetado y admirado esta carrera, he seguido parte de ella (este año) cuando Fernando (Alonso) participó y fue realmente interesante", continuó el piloto del equipo Mercedes, serio aspirante a ganar por cuarta vez el Gran Premio de Estados Unidos el domingo en Austin, Texas.

"Me gusta la idea de que un piloto participe en varios campeonatos diferentes (...) Tengo mucha admiración por estos pilotos, es bastante aterrador volar a esta velocidad tan cerca de las paredes bajas, pero no es algo que me interese personalmente", insistió Hamilton.

La 101 edición de las 500 millas de Indianápolis fue ganada en mayo último por el japonés Takuma Sato, expiloto de F1 entre 2002 y 2008.

El español Fernando Alonso participó en la carrera con el acuerdo de su equipo, McLaren, socio para la ocasión del equipo estadounidense Andretti.

Alonso tuvo un papel destacado durante la calificación, y estuvo entre los punteros en su primera carrera en un circuito ovalado, antes de verse obligado a abandonar por fallos en el motor de su monoplaza, a 21 vueltas del final.

- Apoyo a la NFL -

Hamilton dijo también apoyar las continuas protestas de los jugadores de la NFL contra la injusticia racial, pero se negó a confirmar si tenía la intención de ponerse de rodillas en señal de simpatía con la causa, en la ceremonia del Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana.

Hamilton, el único piloto negro que ha ganado un campeonato mundial, puede asegurar una cuarta corona de F1 en Texas el domingo, pero optó por concentrarse en la carrera en lugar de las protestas generalizadas en Estados Unidos.

"No pienso dejar que todo eso me deprima", dijo Hamilton. "He trabajado duro para estar aquí hoy y tengo sentimientos sobre toda la situación, pero por el momento no tengo planes de hacer nada".

"Conozco a muchas personas en Estados Unidos, he hablado con muchas personas blancas y negras que viven aquí. Tengo una buena visión de lo que está sucediendo, obtengo opiniones de los estadounidenses sobre el movimiento, que creo que es bastante grande", añadió.

"Ustedes han visto que he puesto algunos posts (en redes sociales) sobre eso porque lo respeto mucho y encuentro increíble el movimiento que Colin Kaepernick (mariscal de campo de la NFL) comenzó", manifestó Hamilton.

"Estoy muy de acuerdo con eso. Pero estoy aquí para ganar. Ese es realmente el tope de mis prioridades en este momento, así que no estoy realmente centrado en nada más", subrayó