Hamilton mantiene la calma mientras Mercedes toma impulso 

Un encantado Lewis Hamilton intenta mantener los pies en el suelo y centrarse en la segunda cita, el próximo fin de semana en Austria, de la primera 'trilogía' consecutiva de la Fórmula 1 tras su amplia victoria en el Gran Premio de Francia del domingo.

El defensor del título recuperó el mando en el campeonato mundial de pilotos situándose con 14 puntos de ventaja sobre Sebastian Vettel con su triunfo y certificó el arduo trabajo del equipo Mercedes para reencontrarse con la victoria.

Después de haber luchado por terminar quinto en la carrera anterior en Canadá, donde Vettel ganó para llevar a la cima a Ferrari, Hamilton y Mercedes se involucraron en un análisis introspectivo.

La introducción de su motor actualizado, después de demoras anteriores, impulsó a Hamilton, pero el británico optó rápidamente por elogiar a su equipo por el papel jugado en el éxito del domingo.

"Cuando eres constructivo, pero también autocrítico, y das un paso atrás, para coger impulso con nuevos métodos y una nueva determinación, y obtienes el resultado deseado, ciertamente es una gran sensación", explicó después de su 65º triunfo en una carrera de F1.

"Pero hay un largo camino por delante y necesitamos afrontarlo como lo hicimos en este Gran Premio", añadió.

El cuatro veces campeón del mundo dominó por completo el fin de semana en Le Castellet, marcando el mejor tiempo en los entrenamientos libres del viernes, firmando su 75ª pole el sábado y ocupando el primer puesto en la carrera desde el encendido del semáforo hasta la bandera a cuadros.

- El enfado de Alonso con Vettel -

Hamilton aprovechó al máximo otro errático fin de semana del tetracampeón del mundo alemán Vettel, quien chocó con el Mercedes de Valtteri Bottas en la primera vuelta, y después de pasar por boxes y remontar fue penalizado y terminó quinto.

Habiendo protagonizado varios capítulos similares durante el último año, especialmente en Bakú (dos veces), Singapur, donde chocó en la primera vuelta, y México, su racha contrasta con la consistencia de Hamilton, que batió su récord acabando por 33ª vez consecutiva dentro de los puntos.

Vettel también consiguió enfadar al dos veces campeón mundial Fernando Alonso cuando aprovechó la salida del coche de seguridad para adelantar al McLaren, provocando la salida de pista del español.

"Me toqué con Vettel", dijo Alonso. "Espero que tenga daños. Fue un movimiento estúpido".

Para el asturiano, igual que para Vettel, fue una carrera para olvidar, ya que el héroe de Le Mans la semana anterior luchó para terminar con un coche no competitivo de un equipo en crisis.

"No tengo neumáticos, no tengo frenos, y estamos fuera de los puntos", relató a su equipo. "Estoy intentando hacer lo que sea... aunque no importa mucho".

El mal día de Vettel no lo dejó pasar por alto el holandés Max Verstappen, quien le otorgó el segundo puesto a Red Bull por delante del finlandés Kimi Raikkonen en el segundo Ferrari.

Después de haber recibido muchas críticas por su serie de incidentes esta temporada, incluyendo comentarios de Vettel, Verstappen se resarció.

"Honestamente, esto no es aceptable", afirmó sobre la conducción de Vettel. "Esto es lo que me dijeron al inicio de la temporada así que pienso que deberían hacer lo mismo con él...".

"Seb debería aprender de esto y cambiar su estilo, es mi consejo", indicó.

Es poco probable que Hamilton y Mercedes presten demasiada atención a las polémicas que rodean a sus rivales puesto que están centrados en dar continuidad a su impulso para defender sus victorias en Austria y Gran Bretaña, dos citas que llegarán de forma consecutiva en este calendario que por primera vez enlaza tres carreras y en el que se disputan en total cinco Grandes Premios en seis semanas antes de un mes de parón.

"Es bueno para nosotros sentir que volvemos a tener el control", dijo el jefe del equipo Toto Wolff. "Este es el momento de mantener el rumbo".