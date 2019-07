Hamilton se alía con la suerte para sellar récord de victorias en casa

La fortuna como aliada. Lewis Hamilton, beneficiado por el vehículo de seguridad "en el momento perfecto", logró una sexta victoria récord en el Gran Premio de Gran Bretaña, en una animada 10ª carrera del Mundial de F1, este domingo en Silverstone.

Este triunfo le permite convertirse en el piloto más laureado en la prueba inglesa, superando al escocés Jim Clark y al francés Alain Prost (5).

"Estar al mismo nivel que esa gente a la que admiraba mientras crecía es una de las cosas más geniales", se congratuló Hamilton. "Hoy es uno de los mejores días que yo recuerde. Me recuerda a mi primera victoria aquí en 2008. La misma excitación y la misma alegría".

De paso, Hamilton amplió de 31 a 39 unidades su renta al frente de la clasificación de pilotos, por delante de su compañero finlandés Valtteri Bottas, después de haberse llevado asimismo el punto a la mejor vuelta en carrera.

"Es el inicio de temporada más sólido que recuerde haber vivido", comentó.

De diez carreras en 2019, el británico conquistó siete, con nueve triunfos de su equipo Mercedes, además de siete dobletes con el de este domingo.

Entre los constructores, las 'Flechas Plateadas' cuentan con margen abismal de 164 puntos sobre Ferrari y 216 sobre Red Bull.

- Vettel sigue en crisis -

Bottas y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completaron el podio, delante del francés Pierre Gasly, quien logró su mejor resultado en Red Bull, y de su compañero holandés Max Verstappen.

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) fue 16º y penúltimo -delante del mexicano Sergio Pérez- después de haber tocado el monoplaza del holandés en la vuelta 37, lo que le valió una sanción de 10 segundos.

Desde el error cometido en pista en Canadá a comienzos de junio, que llevó a los comisarios a despejarlo de la victoria en beneficio de Hamilton, el cuádruple campeón del mundo alemán no ha logrado salir del pozo. Van ya tres ocasiones consecutivas en las que su compañero de escudería, Leclerc, le supera tanto en la sesión calificatoria como en la carrera.

En el Mundial, Verstappen reforzó su tercer puesto a 87 puntos de Hamilton, y 13 por delante de Vettel.

- Bonitos duelos -

La carrera británica ofreció una serie de duelos apasionantes sobre el asfalto, como el que mantuvieron el 'poleman' Bottas y Hamilton en la 4ª vuelta, o Leclerc y Verstappen en los giros 14 y 24.

EL finlandés logró conservar su posición de salida hasta su parada en boxes para cambiar de neumáticos en la vuelta 16.

Tras salir por detrás del quíntuple campeón del mundo, se encontró bloqueado en segunda posición, mientras Hamilton pudo detenerse con el coche de seguridad en pista seis vueltas después, conservando así su posición de líder.

Más agresivo en pista que en Austria a finales de junio, el monegasco Leclerc parece haber extraído las lecciones de la batalla perdida ante el holandés Verstappen por la victoria en el precedente Gran Premio.

"Eso me abrió los ojos sobre lo que puedo hacer o no en pista", explicó. "Nunca me había divertido tanto en F1. Luché hasta el límite pero siempre en buena lid", explicó.

El español Carlos Sainz Jr. (McLaren), el australiano Daniel Ricciardo (Renault), el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing), el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso) y el alemán Nico Hulkenberg (Renault) completan el Top-10.

En el próximo Gran Premio, en Alemania el 28 de julio, será Vettel el que correrá 'en casa'.