Hugo Dellien ante la "máquina" rusa Medvedev: ¿otro Rocky IV?

El tenista boliviano Hugo Dellien asegura que enfrentará al ruso Daniil Medvedev con "mentalidad ganadora", aunque sabe que sus chances son pocos.

Lo mismo pensaba Rocky Balboa de Iván Drago en "Rocky IV" y llegó el nocaut que nadie esperaba... y aunque el US Open ha tenido algunas derrotas sorpresivas, el status quo sigue más o menos intacto.

"Sabemos que viene con mucha confianza, con resultados muy buenos en todas las superficies durante todo el año, creo que va a ser un lindo reto para poder ver cómo estoy en esta superficie con esta clase de jugadores", dijo Dellien a periodistas después de su primera victoria en Nueva York.

"Lo voy a disfrutar muchísimo y claramente tratar de entrar con la mentalidad ganadora", sentenció.

Dellien puso a Bolivia de nuevo en el mapa con su victoria en el Roland Garros, la primera de un nacional de ese país desde que Mario Martínez, que también llegó a jugar el Abierto de Estados Unidos, sorprendió llegando a la tercera ronda en Roland Garros en 1983.

Desde entonces, ningún boliviano había dicho presente en los torneos de tenis más importantes.

Y llegó Dellien (84 en el ranking de la ATP), que avanzó a segunda ronda en el US Open al derrotar al surcoreano Soonwoo Kwon, que abandonó el partido cuando el marcador estaba en 6-3, 6-4, 2-6 y 3-2.

- "No supe manejarlo" -

Aquella victoria en París le valió una "caravana" en su natal Trinidad, un pueblito pequeño en pleno centro de Bolivia, 600 km al este de La Paz.

"Fue muy rápido todo, muy loco porque pasé de un chico que jugaba bien al tenis al mejor deportista en el país", expresó. "Fui a Bolivia del Roland Garros y era casi que un político".

"En Trinidad, porque es un pueblo muy chico y todo el mundo se conoce, mi amigos fueron a buscarme al aeropuerto, y se corrió la voz y terminó siendo una caravana, muchísima gente, fue muy lindo", recordó.

Y esa fama lo tomó fuera de base y le jugó "un poquito en contra".

"Me pasó todo tan rápido que no supe manejarlo, estuve unos meses complicados en la anterior gira de polvo de ladrillo que en resultados no me fue tan mal, pero mentalmente no me sentía bien, estaba desconcentrado, había caído y no sabía manejarlo".

En aquellos días tuvo que ir a La Paz, a Santa Cruz, a varias ciudades, como una celebridad.

Ahora se consulta con un psicólogo en un "proceso de ir asimilando las cosas".

"Pasas de que nadie te vea a que todos estén pendientes de vos, todo el mundo está pendiente de que ganes y si ganas un partido, en el siguiente torneo ganar un partido ya no es suficiente... es todo exigencia, son cosas nuevas que he venido trabajando".

- "Confianza" -

Bajo esta premisa, tiene que vencer al ruso Medvedev, que está en un buen momento.

"Estas tres semanas han sido, sin duda, las mejores de mi carrera, porque aunque este año tuve algunos altos y bajos, en estas tres semanas no he tenido casi bajos, solo grandes partidos y eso da confianza", expresó el ruso, que eliminó a 'Nole' en Cincinatti y ganó ese torneo.

Además que llegó a tres finales este mes, incluido el triunfo en Cincinnati, y podría enfrentar a 'Nole' en los cuartos de final... si derrota a Dellien.

"Es un jugador que juega muy bien, lo ha demostrado durante todo el año y seguramente seguirá teniendo estos resultados, es una máquina, ha hecho las cosas bien y se las merece", indicó humilde el boliviano, que también disputará la Copa Davis ante Guatemala, que podría dar el pase a Bolivia al Grupo I por primera vez en la historia.

Pero primero... el partido con Medvedev.

La primera victoria en Grand Slam le valió una caravana, una milagrosa segunda... ¿una plaza?