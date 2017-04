La IAAF está "decepcionada" por lentos progresos de Rusia contra el dopaje

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) está "decepcionada" por los "pocos progresos" realizados por Rusia en su lucha antidopaje, declaró el presidente de la IAAF, Sebastian Coe.

"El grupo de trabajo está decepcionado por los pocos progresos realizados desde el último informe" en febrero, afirmó Coe en una conferencia de prensa con motivo del Consejo de la IAAF, el jueves y el viernes en Londres.

"Especialmente en los sectores claves que son los controles, la capacidad para tener acceso al pasaporte biológico y el hecho de que entrenadores de un sistema manchado continúan ejerciendo", detalló el dirigente.

"No hay ninguna razón por la que no se hayan podido hacer más progresos. La Federación Rusa de Atletismo no debería hacerse ilusiones. Los criterios no van a cambiar", afirmó Coe. "No hacemos política. Los criterios están ahí", insistió.

Las declaraciones de Coe llegaron tras la publicación de un comunicado de Rune Andersen, el presidente del grupo de trabajo de la IAAF que supervisa los esfuerzos de Rusia en la lucha antidopaje, juzgando que el país había realizado "pocos progresos" en los últimos meses.

Ese grupo de trabajo facilita regularmente balances sobre la situación de Rusia y hace seguimiento a sus reformas en la lucha contra el dopaje.

El atletismo ruso está suspendido de competiciones internacionales desde el 13 de noviembre de 2015 y lo será al menos hasta noviembre de 2017. Se vio privado de los Juegos Olímpicos de Rio-2016 y no estará en el Mundial de Londres-2017. Los atletas rusos tienen la posibilidad de alinearse con una bandera neutra, si cumplen una serie de estrictas condiciones.

El martes, siete atletas rusos, entre ellos los campeones mundailes Sergey Shubenkov (110 metros vallas) y Maria Kuchina (salto de altura) fueron autorizados a competir bajo bandera neutra en las competiciones internacionales.

El jueves, Sebastian Coe reafirmó que esas autorizaciones no constituyen "un apoyo hacia la reintroducción" de Rusia en las competiciones internacionales.

Por otra parte, Coe señaló que no habrá cambios en el programa olímpico del atletismo de cara a los Juegos de Tokio-2020. La IAAF debía pronunciarse sobre el mantenimiento o no de los 50 kilómetros marcha en el programa olímpico.