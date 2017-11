La IAAF mantiene la suspensión a Rusia por dopaje

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) mantiene la suspensión a Rusia impuesta en noviembre de 2015 a causa de un sistema de dopaje institucionalizado, anunció este domingo.

Esta decisión se produce a unos días de la reunión crucial que mantendrá la Comisión ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (5-7 diciembre en Lausana), que debe decidir la participación de Rusia en los Juegos de Invierno de 2018 en Pyeongchang (9-25 febrero).

"Algunas de las condiciones para la rehabilitación de Rusia fueron cumplidas, pero otros criterios aún no, como la rehabilitación de la Agencia Antidopaje rusa como agencia antidopaje independiente y el reconocimiento por las autoridades rusas de las conclusiones del Informe McLaren de un dopaje institucionalizado (...). Mientras no se admita lo que ocurrió, no estaremos convencidos que de no volverá a pasar", declaró Rune Andersen, presidente del grupo independiente implantado por la IAAF para verificar los progresos de Rusia en la lucha antidopaje.

La próxima reunión del Consejo de la IAAF no tendrá lugar antes de los Mundiales-2018 en pista cubierta (1-4 de marzo en Birmingham), por lo que los rusos no podrán participar en esta competición.

El atletismo ruso no está presente en las competiciones desde noviembre de 2015. Algunos atletas rusos han podido competir bajo bandera neutral en casos muy concretos.

En los últimos Mundiales, 19 atletas pudieron competir cumpliendo una serie de requisitos.

La IAAF abrió la puerta a los atletas que pudiesen demostrar que sus métodos de entrenamiento no tenían que ver con el sistema de dopaje generalizado. Uno de los criterios es que su nombre no figure en el informe McLaren.

También son obligatorios los reanálisis de las muestras de los Mundiales de Pekín-2015.