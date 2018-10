La ITF apunta a la nueva generación con la reforma de la Copa Davis

La nueva Copa Davis puede tener éxito incluso sin la presencia de leyendas como Federer, Nadal o Djokovic en la medida en que la reforma del torneo apunte a una nueva generación de estrellas, señaló a la AFP la semana pasada el jefe de operaciones de la Federación Internacional de Tenis (ITF), Kelly Fairweather.

Habrá vida más allá del trío que ha dominado el tenis mundial en los últimos 15 años. "Es una de las cosas que queremos hacer", dice Fairweather sobre la necesidad de mirar hacia las nuevas generaciones.

"Sabemos que Croacia juega la final este año y los dos (Marin) Cilic y (Borna) Coric están muy animados. (Alexander) Zverev es otro peso pesado también y después de sus conversaciones con Piqué en Shanghai creo que está un poco más abierto", subrayó.

Pero el central del Barcelona Gerard Piqué, presidente de la sociedad Kosmos, una de las impulsoras de la nueva versión de la Copa Davis, se mostró más optimista la pasada semana al ser preguntado por la participación de Nadal, Federer y Djokovic.

Nadal estará en Madrid en noviembre de 2019 para este nuevo torneo si las lesiones no se lo impiden, aunque es precisamente al final de la temporada cuando suele mostrarse físicamente más vulnerable.

En cuanto a Djokovic, parece dispuesto a jugar salvo que la nueva Copa Davis entre en conflicto con la World Team Cup que la ATP, organizadora del circuito profesional, querría lanzar en enero de 2020, en cuyo caso, el serbio parece más dispuesto a jugar este último torneo.

Respecto a Federer, Piqué insistió en que "tiene la puerta abierta", pero el suizo parece el más reacio a jugar la Copa Davis, dado su especial cuidado al programar su calendario.

- El colectivo más importante -

"No hay más que mirar a la Copa del Mundo de fútbol este verano. Italia no se clasificó y no fue el fin del mundo, el torneo siguió adelante", explicó Fairweather.

"Si tienes 18 equipos y tienes a las mejores naciones jugando, todavía puede ser un éxito. Estamos convencidos de que lo colectivo es más importante que lo individual", añadió.

El nuevo formato prevé la celebración de unos clasificatorios en febrero, del que saldrán 12 equipos que jugarán la fase final, junto a los cuatro semifinalistas de este año y dos países invitados, que serán Inglaterra y Argentina.

La fase final tendrá lugar entre el 18 y el 24 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid, una época en que los jugadores suelen descansar.

"Hay conversaciones respecto al calendario, pero para esta ocasión estamos comprometidos con noviembre", dijo Fairweather, añadiendo que "lo bueno es que los tenistas saben cuándo y dónde van jugar. Es mucho mejor para hacer sus planes".

Pero, muchos podrían priorizar una eventual nueva Team Worl Cup de la ATP al inicio de la temporada, en lugar de al final, por encima del prestigio y los 118 años de historia de la Copa Davis.

Las esperanzas se centran en que la ITF y la ATP alcancen un acuerdo final para evitar dos torneos que se hagan la competencia.

"Mantenemos esos canales abiertos", aseguró Fairweather, insistiendo en que "si hay voluntad se encontrará el camino, pero necesitará del compromiso de ambas partes".