Inglaterra tiene una cita con la historia del rugby en Dublín

El inglés Ben Te'o celebra con el full back Mike Brown (arriba) tras marcar el primer try par Inglaterra en el partido frente a Francia por el el Seis Naciones en el estadio de Twickenham, en suroeste de Londres el 4 de febrero de 2017.

El récord está a la vuelta de la esquina: Inglaterra juega el sábado en Dublín (17h00 GMT) en la última jornada del Seis Naciones con el título asegurado, pero con la ambición de convertirse en el primer equipo de la historia del rugby en ganar 19 partidos consecutivos.

En 80 minutos la Inglaterra de Eddie Jones podrá borrar el récord de los All Blacks, que igualó el pasado sábado al vencer a Escocia (61-21) para levantar el Seis Naciones 2017.

También le falta un partido al XV de la Rosa para convertirse en la primera nación en completar dos Grands Slams consecutivos, desde que la competición invernal pasó a seis participantes en el año 2000.

En el XV del Trebol, el apertura Johnny Sexton sonríe ante la posibilidad de dejar a los ingleses sin el récord. Ya fueron los irlandeses los que terminaron con la imbatibilidad de Nueva Zelanda, en noviembre en Chicago, dejando su serie de triunfos en 18.

"Queremos ser un equipo que luche cada año por ganar el torneo, pero ahora estamos en una posición en la que no tenemos nada que jugarnos salvo impedir algo. No es lo que queríamos, pero debemos divertirnos. Luego podremos decir que somos el equipo que ganó a Inglaterra y a los All Blacks", señaló Sexton.

En los otros partidos de la última jornada Escocia intentará ganar a Italia el sábado en Murrayfield (12h30 GMT). Será un día emotivo porque el neozelandés Vern Cotter se despedirá del XV del Cardo.

Finalmente Francia, tercera en la tabla, recibirá en París a Gales (14h45 GMT), cuarta a un punto de los locales.

-- Programa de la sexta y última jornada del Seis Naciones (en horas GMT):

(12h30) Escocia - Italia

(14h45) Francia - Gales

(17h00) Irlanda - Inglaterra

Clasificación: