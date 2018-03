Irlanda gana a Escocia 28-8 y da paso clave para conquistar el Seis Naciones

Irlanda dio un paso para el triunfo final del Seis Naciones y el Grand Slam -ganar todos los partidos- al vencer a Escocia con el bonus ofensivo (28-8), este sábado en Dublín en la cuarta jornada.

La pelota está ahora en el campo de Inglaterra: Si no gana a Francia este sábado con bonus, Irlanda asegurará el triunfo en la edición 2018 del prestigioso torneo.

Para lograr el Grand Slam, Irlanda tendrá que imponerse en Twickenham a Inglaterra el próximo sábado en la última jornada.

Este sábado en Dublín, Irlanda marcó cuatro tries, gracias principalmente a un nuevo doblete del wing Jacob Stockdale, en el primer periodo(22 y 40), su tercero consecutivo tras los logrados ante Italia y Gales.

En el segundo periodo Conor Murray (46) y Sean Cronin (69) completaron el triunfo con bonus gracias a dos nuevos tries.

Stokdale, de 21 años, se convierte de este modo en el único jugador en la historia de Irlanda en lograr seis tries en un mismo torneo de las Seis Naciones.

"Hay mucho trabajo detrás para llegar a este punto en que nos encontramos. Ha sido una buena victoria contra un duro rival como Escocia", señaló el fullback irlandés Rob Kearney, declarado mejor jugador del partido.

"Empezamos muy bien y tuvimos algunas ocasiones de lograr tries, pero no las concretamos. Aunque Jacob Stockdale logró otros dos tries y al final no hicimos con el bonus, por lo que ahora estamos concentrados en el próximo partido en Twickenham", añadió.

-- Esta es la ficha técnica del partido:

En Dublín (Aviva Stadium): Irlanda - Escocia 28 - 8 (14-3)

Árbitro: W. Barnes (ENG)

Los puntos:

Irlanda: 4 Tries - Stockdale (22, 40+2), Murray (46), Cronin (70), 4 Conversiones - Sexton (24, 40+3, 47, 71)

Escocia: 1 Try - Kinghorn (52), 1 Penal - Laidlaw (13)

Los equipos:

Irlanda: Rob Kearney (Jordan Larmour 75) - Keith Earls, Garry Ringrose, Bundee Aki, Jacob Stockdale - Jonathan Sexton (Joey Carbery 73), Conor Murray (Kieran Marmion 71) - Cj Stander, Dan Leavy, Peter O'Mahony (Jordi Murphy 55) - Devin Toner (Iain Henderson 55), James Ryan - Tadhg Furlong (Andrew Porter 62), Rory Best (Sean Cronin 66), Cian Healy (Jack McGrath 51).

DT: Joe Schmidt.

Escocia: Stuart Hogg - Blair Kinghorn, Huw Jones, Peter Horne (Nicholas John Grigg 73), Sean Maitland - Finn Russell, Greig Laidlaw (Ali Price 67) - Ryan Wilson (David Denton 18), Hamish Watson, John Barclay - Jonny Gray (Tim Swinson 71), Grant Gilchrist - Simon Berghan (Willem Nel 56), Stuart McInally (Fraser Brown 61), Gordon Reid (Jamie Bhatti 56).

DT: Gregor Townsend.