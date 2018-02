Irlanda derrota a Francia con un drop en el descuento (15-13)

635x357 El wing irlandés Jacob Stockdale (C) corre con la pelota, en partido del Seis Naciones de rugby jugado el 3 de febrero de 2018 en París. AFP

Irlanda derrotó a Francia por 15-13 gracias a un drop anotado por Jonathan Sexton en el descuento del partido, este sábado en el inicio del Seis Naciones de rugby, que coincidió con el debut de Jacques Brunel en el banquillo galo.

En un encuentro muy reñido disputado bajo la lluvia en el Stade de France de París, los irlandeses, los únicos que parecen capaces de evitar un tercer título consecutivo en solitario de Inglaterra (un hito jamás realizado hasta ahora), necesitaron de la última acción del partido y del acierto de Sexton para apuntarse la victoria.

En el otro partido del sábado, Gales batió con rotundidad a Escocia (34-7) gracias a los tries de Gareth Davies y de Steff Evans, y al doblete de Leigh Halfpenny, que no había logrado tries con el maillot del XV del Puerro desde hacía 48 partidos.

Para el domingo queda el debut del gran favorito para el título, Inglaterra, en Roma ante Italia.

Los 80.000 espectadores que llenaron en Stade de France esperaban que el debut de Brunel significase cambiar el rumbo del XV del Gallo, cuyo último triunfo se remonta al pasado Seis Naciones y sumó seis 'test-match' consecutivos sin victoria (cinco derrotas y un empate).

Y los franceses creían haber reencontrado la senda del triunfo cuando dominaban a los irlandeses por 12-13 cuando sonó la bocina que marcaba el final del tiempo reglamentado.

Pero el oval estaba en posesión de los irlandeses, que fueron castigando a la defensa gala con diversas fases ofensivas que no encontraban el fallo francés.

Ante la perspectiva de no poder avanzar, El XV del Trébol optó por dar la pelota a Sexton, que prácticamente desde la medular chutó a palos y el balón pasó, desatando el delirio entre los irlandeses (80+3).

"No éramos favoritos ante un buen equipo irlandés. Es una decepción, porque los jugadores se emplearon a fondo (...) pero es la ley del deporte", declaró tras el partido Brunel.

"Hemos perdido, pero hemos demostrado buenas cosas. Quizá hemos sido demasiado castigados, pero vamos a tratar de ver las cosas positivas", añadió.

- Sexton decisivo -

El encuentro fue muy cerrado y los visitantes tomaron ventaja en el primer tiempo (9-3) gracias a tres penales transformados por Sexton (3, 22 y 39).

Francia se mantuvo a flote con dos penales de Maxime Maxenaud (35 y 54) y logró ponerse por delante con el try de Teddy Thomas (72), al que Antony Belleau sumó el punto de la transformación.

Machenaud tuvo un penal para haber obligado a los irlandeses a tener que anotar un try para obtener la victoria, pero el medio-scrum del Racing 92 erró el pateo y dejó abierta la posibilidad de un triunfo para los irlandeses, que Sexton no desperdició.

En el otro encuentro del sábado, el equipo galés se sobrepuso a la plaga de lesiones (Sam Warburton, Taulupe Faletau, Rhys Webb-Dan Biggar, Liam Williams, George North y Jonathan Davies) y fue muy superior a un equipo escocés llamado a ser el árbitro de esta edición tras su impactante triunfo ante Australia el pasado mes de noviembre.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Warren Gatland puede soñar con un título que no conquista desde 2013.