Jacobo Vahnish, el joven panameño que sueña con unos Juegos Olímpicos

El joven de 14 años y que ya ha hecho a Panamá campeón en distintos torneos de Tenis de Mesa, Jacobo Vahnish, sueña con clasificar a unos Juegos Olímpicos y representar a los panameños en el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario al que puede asistir un atleta.

Vahnish, quien logró ser el primer panameño en ganar un campeonato latinoamericano en la categoría sub-11, espera seguir dejando a Panamá en alto a medida que vaya ascendiendo de categoría y avanzando en edad, teniendo en cuenta que a su corta edad ha logrado títulos importantes.

El campeón en Guatemala para los Codicader Primarios sub-12 juega recreativamente desde los 5 años este deporte, aunque desde los 9 años empezó a competir, algo que convirtió posteriormente en su pasión.

"Cuando lo obtuve en la categoría Sub 11 recuerdo que me sentí muy feliz, contento y emocionado. En la Categoría Sub 13 aparte de esto siento un gran orgullo como atleta panameño y me siento aún más motivado para seguir entrenando y trabajando por nuevos objetivos", dijo Jacobo a rpctv.com.

Pese a estar en un deporte que es practicado por más de 40 millones de jugadores en todo el mundo, Vahnish admira al astro Leo Messi, futbolista argentino del FC Barcelona.

El joven también tiene clara sus metas en lo académico, ya que actualmente estudia en noveno grado del Alberto Einstein y espera a nivel universitario graduarse de Economía y Finanzas.

Para Vahnish, la clave en su corta pero exitosa carrera, ha sido la planificación, organización, dedicación y concentración en cada cosa que se propone realizar. "Siempre enfocado en los objetivos principales, pero sobre todo con el apoyo y guía de mis padres", aseguró.

¿Sus metas a corto y largo plazo en Tenis de Mesa?, esto respondió: A corto plazo, primero Dios, dar lo mejor para clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 y a la vez lograr el Campeonato Latinoamericano este año Sub 15 y la clasificación al próximo Mundial también Sub15.

A largo plazo, estar siempre entre los mejores latinoamericanos según vaya subiendo de categoría y lograr la clasificación a unos Juegos Olímpicos.