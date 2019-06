Jaguares argentinos vencen 21-16 a Chiefs y pasan a semifinales del Super Rugby

Los Jaguares argentinos se clasificaron por primera vez a las semifinales del Super Rugby al derrotar al equipo neozelandés Chiefs por 21-16 (parcial 8-10), en un vibrante encuentro de cuartos de final disputado la noche del viernes en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires.

Jaguares, segundo en la clasificación general, se repuso a un tramo complejo en el que Chief dominó, y en la segunda parte consiguió la ventaja decisiva para quedarse con la victoria en un encuentro de desarrollo cerrado y bastante parejo.

Previamente, los campeones defensores Crusaders también aseguraron su boleto al top 4 al derrotar a los Otago Highlanders por 38-14, en Christchurch.

El sábado se completarán los cuartos de final con los encuentros entre Hurricanes y Bulls, y Brumbies frente a los Sharks.

En las semifinales, Jaguares esperará en Buenos Aires al vencedor del cruce entre Brumbies y Sharks.

La única franquicia sudamericana del Super Rugby hizo historia al acceder por primera vez a las semifinales de un certamen dominado históricamente por los poderosos equipos neozelandeses.

Precisamente el equipo venido desde Hamilton se convirtió en un adversario de riesgo para los Jaguares, que empezaron el partido de manera inmejorable, ya que antes del minuto ya tenían un try dentro del bolsillo, anotado por Pablo Matera.

Pero Chiefs empezó a remontar el partido con una defensa sólida y consistente, y le quitó la pelota a los Jaguares, sometidos a partir de los veinte minutos a la tarea defensiva.

Chiefs pasó al frente con un try de Lachlan Boshier (27), y marcó la máxima diferencia en el arranque de la segunda parte, cuando el conjunto visitante llegó a estar 16-8 al frente en la cuenta.

Pero Jaguares cambió el desarrollo, recuperó el protagonismo de inmediato y dio vuelta el encuentro en una ráfaga electrizante, primero con un try de Matías Moroni tras una formidable jugada de varias fases de derecha a izquierda, y conseguir un poco de distancia con sendos penales de Joaquín Díaz Bonilla.

El conjunto neozelandés se vino encima en los últimos minutos, y merodeó un segundo try que no llegó porque Pita Sowakula cometió un knock-on a un metro del in-goal argentino, y luego no volvió a contar con más ocasiones, ante la estoica defensa sudamericana.

"El comienzo no fue bueno, hubo momentos en los que las cosas no nos salían, pero sabíamos que este partido se lo podía llevar cualquiera. Estar en semifinales es un momento increíble y hay que disfrutarlo. Contra un rival como Chiefs, si te equivocás un minuto se te va el partido, fue un rival durísimo", destacó el tercera línea Matera.

-Puntos:

Jaguares (21): tries de Pablo Matera (1) y Matías Moroni (52).

Conversión de Joaquín Díaz Bonilla (53). Penales de Díaz Bonilla (22,

55 y 60)

Chiefs (16): try de Lachlan Boshier (27). Conversión de Jack Debreczeni (28). Penales de Debreczeni (36 y 44) y McKenzie (48)

-Formaciones:

Jaguares: Mayco Vivas (Nahuel Tetaz Chaparro, 67), Agustín Creevy (Julián Montoya, 48), Santiago Medrano (Enrique Pieretto, 48) - Guido Petti, Tomás Lavanini (Tomás Lezana, 60) - Pablo Matera, Marcos Kremer (Francisco Gorrissen, 80+1), Javier Ortega Desio - Tomás Cubelli, Joaquín Díaz Bonilla - Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente (C), Matías Orlando (Santiago Carreras, 71), Sebastián Cancelliere - Emiliano Boffelli. Head coach: Santiago Quesada. Suplentes: Felipe Ezcurra y Domingo Miotti.

Chiefs: Atunaisa Moli (Nepo Laulala, 55), Nathan Harris (Samisoni Taukei’aho, 64), Angus Taavao-Matau (Aidan Ross, 55) - Brodie Retallick, Tyler Ardron - Lachlan Bosher (Jesse Parete, 59), Sam Cane, Pita Sowakula - Brad Weber (Te Toiroa Tahuriorangi, 61), Jack Debreczeni (Marty McKenzie, 46) - Sean Wainui, Anton Lienert-Brown, Tumua Manu (Alex Nankivell, 71), Shaun Stevenson - Solomon Alaimalo.

Head coach: Andie Reid. Suplente: Mitchell Jacobson.

-Estadio: José Amalfitani (Buenos Aires).

-Árbitro: Glen Jackson (NZL)