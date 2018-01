Javier Fernández se acerca a su sexto título europeo de patinaje artístico

El español Javier Fernández se acerca a un sexto título europeo de patinaje artístico tras haber dominado con nitidez el programa corto en el campeonato continental, este miércoles en Moscú.

Con un total de 103,82 puntos, Fernández (26 años) sacó más de diez puntos al ruso Dmitri Aliev (91,33). El letón Deniss Vasiljevs (85,11) completa el podio provisional.

Colocado como el principal rival del español, el ruso Mijail Kolyada no estuvo a la altura, con una combinación de saltos que no salieron como esperaba.

Kolyada es cuarto con 83,41 puntos, muy lejos de su mejor puntuación (103,13) lograda esta temporada.

El programa libre está fijado para el viernes y allí se sabrá si Fernández logra finalmente una nueva corona.

Únicamente el austríaco Karl Schäfer, que fue campeón ocho veces seguidas entre 1929 y 1936, firmó una racha más larga que a la que parece destinado Javier Fernández, que por ahora está igualado con el checoslovaco Ondrej Nepela, campeón entre 1969 y 1973.

Todo ello sin dejar de pensar en el gran objetivo de Fernández en 2018: los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.

"Lo que buscaba no era la perfección, sino un buen entrenamiento antes de los Juegos Olímpicos. Estoy muy satisfecho. Hubo algunos pequeños errores, pero nada importante. Fue un buen programa corto", estimó el dos veces campeón mundial (2015 y 2016).

Por su parte, Mijail Kolyada, la decepción del día, no se explicaba qué había ocurrido: "No sé qué me ha pasado. No me esperaba esto".