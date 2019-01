Javier Fernández se despide con su séptimo título europeo de patinaje

El español Javier Fernández ganó su séptimo título europeo consecutivo de patinaje artístico, este sábado en Minsk, en su última competición internacional, con un total de 271,59 puntos, por delante del ruso Alexander Samarin (269,84) y del italiano Matteo Rizzo (247,08).

Fernández, doble campeón del mundo (2015 y 2016) y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018, se quedará a dos trofeos del sueco Ulrich Salchow, diez veces campeón mundial y nueve veces campeón europeo entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

"Con lo que he logrado, espero haber escrito la historia de este deporte, veremos si dentro de 20 años alguna persona me reconoce. Quizás no. Pero estoy orgulloso de lo que he logrado", dijo.

El español de 27 años, que se entrena en Toronto con el canadiense Bryan Orser -que se ocupa igualmente del doble campeón olímpico Yuzuru Hanyu-, no había competido este invierno, participando únicamente en algunas galas.

Solo tercero tras el programa corto, Fernández se había mostrado muy enfadado en rueda de prensa porque no entendía algunas notas que le habían atribuido.

Este sábado en su programa libre acertó con un cuádruple 'Salchow' y un cuádruple 'toe' combinado con un triple, que le permitió obtener 179,75 puntos, la mejor nota del sábado.

- 'Un poco triste' -

Con esta actuación metió presión a Mikhail Kolyada, líder tras el programa corto con nueve puntos de ventaa sobre Fernández. Pero el ruso se hundió en el ejercicio libre, multiplicando las caídas y logrando únicamente el 11º puesto, muy lejos del español. Fue quinto en la general.

En su último 'baile' al máximo nivel, Fernández recibió las ovaciones del muy deportivo público del Minsk Arena y disfrutó del momento.

"Estaba un poco triste porque hace 21 años que me entreno para competir. Pero es el tiempo de dejarlo. Patinaré en otras ocasiones, pero no en competición. Al mismo tiempo estaba contento, he tenido una gran carrera y he logrado más de lo que pensaba", analizó en rueda de prensa.

En su única competición este invierno, con solo tres semanas de entrenamiento en las piernas, Fernández demostró que podría seguir entre los mejores, gracias a su interpretación del 'Hombre de la Mancha', que le permitió lograr el bronce olímpico el año pasado en Corea del Sur por detrás de su compañero Hanyu y de Shoma Uno.

"Pienso que cuando era un patinador más joven, hace siete años, no sabía si ganaría mi primer título europeo", dijo Fernández, que rechazó cualquier opción de volver a competir de manera profesional.

"Todo el mundo tiene su propia historia y puede triunfar. Espero poder desarrollar algo más el patinaje artístico en mi casa, en España", añadió sobre sus planes de futuro.