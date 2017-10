Jefe de Río 2016 saldrá en libertad tras fallo judicial

RIO DE JANEIRO (AP) — Carlos Nuzman, el encargado de la organización de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro el año pasado, saldrá en libertad tras ser favorecido por el fallo de un tribunal brasileño.

Nuzman, de 75 años, fue detenido hace dos meses dentro de una investigación por una trama de compra de votos para conseguir la sede de la cita olímpica. Debe salir de la cárcel el viernes.

El Tribunal Superior de Justicia de Brasil dictaminó que la detención de Nuzman no era proporcional con respecto a los cargos en su contra. El fallo del tribunal también estipuló que el ex presidente del Comité Olímpico de Brasil no podrá salir del país.

El miércoles, fiscales brasileños presentaron cargos formales contra el dirigente por corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal y dirigir a un grupo criminal.