Johnson tratará de revalidar su título en el Grand Slam del US Open

635x357 El golfista español Jon Rahm camina durante una ronda de práctica antes de la apertura del torneo US Open 2017, en el campo Erin Hills, el 14 de junio de 2017, en Hartford, Wisconsin.. AFP

El golfista estadounidense Dustin Johnson tratará de explotar aún más su proeza de gran éxito en el curso más largo de la historia del campeonato cuando se estrene este jueves en el US Open, tratando de convertirse en el primer campeón consecutivo en 28 años.

El número uno del mundo, que ganó su primer título en el US Open, el segundo Grand Slam de la temporada, en Oakmont el año pasado, ahora sale de nuevo como favorito en el certamen del pintoresco campo de Erin Hills, de 7.741 yardas, un diseño intimidante de par 72.

Muchos hoyos requerirán tiros a ciegas o semi-ciegos, mientras que la sección media del campo se establecerá para asegurar que los jugadores se enfrentarán a viento variable en cada hoyo.

Para el jugador de 32 años, que perdió el Masters en abril después de un extraño accidente en la víspera del torneo, dice que cuanto más duro (es el torneo) mejor.

"Es un torneo muy, muy difícil de ganar", dijo Johnson. "Me gustan los campos de golf así (difíciles), tienden a concentrarse más y jugar mejor. Me gusta saber que el par es una buena puntuación por alguna razón. No sé por qué, juego mejor cuando estoy jugando para pares", añadió.

Si defiende con éxito su título, Johnson será el primer jugador en ganar de nuevo en Estados Unidos desde que Curtis Strange hiciera el doblete consecutivo del Grand Slam (1988 y 1989).

Los rivales como el norirlandés Rory McIlroy, su compatriota Jordan Spieth y el australiano Jason Day también son considerados contendientes peligrosos con muchas probabilidades de coronarse.

Rickie Fowler, los españoles Jon Rahm y Sergio García, el japonés Hideki Matsuyama, y Adam Scott completan un grupo de excelentes jugadores que seguro lucharán por el evento que otorga 12 millones de dólares en premios, la mayor cantidad que cualquier otro torneo de la PGA.

Con el exastro Tiger Woods aún luchando para resucitar su carrera mientras se recupera de la cirugía de espalda, y Phil Mickelson probablemente salte el torneo para asistir a la graduación de su hija de la escuela secundaria, el US Open de este año podría en algunos aspectos marcar el final de una era.

El número dos del mundo, el ronirlandés McIlroy, que ganó el Abierto de Estados Unidos en 2011, se ha declarado listo pese a una frustrante temporada por lesiones.

- España también con fuerza -

Uno de los candidatos más probables para continuar con esa racha en Erin Hills es el español de 22 años Jon Rahm.

Rahm, que se convirtió en profesional a mediados de 2016 y reclamó su primera victoria en el PGA Tour en el Farmers Insurance Open en Torrey Pines en enero, dijo que está listo para el desafío planteado por el curso.

"Es como un campo de golf inmenso, todo es un poco más grande", dijo Rahm. "Pero creo que es el US Open, esperan de él lo mejor".

Por su parte, el también ibérico Sergio García también está decidido a asegurarse de que su triunfo en el Masters en Augusta no se convierta en un ´flash´.

Sólo otros dos jugadores han ganado otro título después de haber ganado su primer torneo grande a los 37 años o más, lo que sugiere que García luchará contra el ´Padre Time´ tanto como con el diseño de Erin Hills.

Pero el jugador de 37 años insiste en que tiene muchas más victorias importantes en el tanque, mientras busca mejorar el récord del US Open que lo ha visto publicar sólo cinco top 10 en 17 intentos desde el 2000.

García cree que su registro de lesión le ha dejado sentirse joven a pesar de sus años.

"He tenido suerte con las lesiones, he tenido algunas lesiones leves pero nada importante que me haya alejado del juego por demasiado tiempo", dijo García.

"Así que todavía me siento en buen estado y mi juego está bien". "Todavía estoy trabajando duro en ello, definitivamente espero poder seguir jugando bien y ganar muchos, muchos más, ahora que tenemos el primero, pero el tiempo lo dirá, agregó García.

García, que no ha terminado entre los primeros 10 en los cuatro torneos que ha jugado desde Augusta, dijo que la clave del futuro sería la consistencia.

Otro español en el torneo será Rafa Cabrera Bello, mientras que los latinos que competirán serán los argentinos Andrés Romero, Emiliano Grillo y Angel Cabrera y el venezolano Jhonattan Vegas.