El español Jon Rahm asume el liderato del torneo Players Championship de la PGA

El español Jon Rahm asumió este sábado la cima del torneo de golf de la PGA Players Championship, luego de entregar tarjeta con 64 golpes, ocho bajo par, un disparo por encima del inglés Tommy Fleetwood y el norirlandés Rory McIIroy.

El ibérico, de 24 años, se convirtió en contendiente luego de dominar en el TPC Sawgrass's Stadium en Ponte Vedre Beach (Florida), con una deslumbrante exhibición de disparos precisos y una sólida colocación.

El número 10 del mundo solo perdió por poco el registro del campo de 63 después de terminar la tercera ronda con un total de 201, 15 bajo par.

Rahm tomó posesión exclusiva del liderato después de que el líder de la víspera, McIlroy, sufriera una ronda mixta. La estrella de Irlanda del Norte se recuperó de un comienzo de bogey-bogey para terminar con 70 (-2) y 202 (-14).

Empatado con McIlroy acabó el inglés Fleetwood, con 70 (-2) la jornada y 202 (-14) las tres rondas.

Rahm espera reclamar su primera victoria del año después de un inicio notablemente consistente en 2019, que ha incluido los 10 primeros lugares en cinco de seis torneos.

"Durante el año pasado, más o menos, he estado trabajando mucho en el aspecto mental de mi juego, tratando de mantenerme un poco más controlado", dijo después de su ronda.

"Esa ha sido la clave esta semana. He estado tan equilibrado, nada como lo que solía ser, sin frustrarme cuando pierdo disparos. Me he sentido muy orgulloso de la forma en que he manejado. Espero que mañana pueda continuar y obtener una buena ronda", finalizó el ibérico.

El mexicano Abraham Ancer marcha en quinto puesto luego de tres rondas espectaculares con 205 (-11) luego de entregar tarjeta con 70 impactos (-2).

Otro con buen paso es el venezolano Jhonattan Vegas, quien concluyó la jornada con un cartón con 67 (-5) para totalizar 208 impactos (-8), bueno para el puesto 16, que comparte con otros cinco jugadores.

En tanto, el también español Sergio García y el argentino Emiliano Grillo se ubicaron en los puestos 43 y 62, respectivamente, con 213 (-3) el primero y 215 (-1) el segundo.

El estadounidense Tiger Woods, ganador de 14 Grand Slam, marcha también en el puesto 43.

- Resultados del sábado en el torneo Players Championship de la PGA (Par-72):

1. Jon Rahm (ESP) 201 (69-68-64)

2. Rory McIlroy (NIR) 202 (67-65-70)

. Tommy Fleetwood (ENG) 202 (65-67-70)

4. Jason Day (AUS) 204 (70-66-68)

5. Abraham Ancer (MEX) 205 (69-66-70)

6. Ollie Schniederjans (USA) 206 (71-70-65)

. Brandt Snedeker (USA) 206 (69-72-65)

. Keegan Bradley (USA) 206 (65-73-68)

. Dustin Johnson (USA) 206 (69-68-69)

. Brian Harman (USA) 206 (66-69-71)

. Jim Furyk (USA) 206 (71-64-71)

...

16. Jhonattan Vegas (VEN) 208 (72-79-67)

43. Sergio García (ESP) 213 (69-70-74)

. Tiger Woods (USA) 213 (70-71-72)

62. Emiliano Grillo (ARG) 215 (70-72-73)