Jon Rahm: "No hay mejor sentimiento que ganar en equipo"

Jon Rahm, con 23 años, es el jugador más joven del equipo europeo que este fin de semana disputa en las afueras de París, en Saint Quentin en Yvelines, la Ryder Cup a Estados Unidos.

El español, octavo jugador mundial, es uno de los cinco 'rookies' (debutantes) entre los doce europeos, en contraposición con su compatriota Sergio García, el más antiguo en la competición, en su novena experiencia.

Ambos pueden ser el relevo de Severiano Ballesteros y José María Olazábal, la pareja más exitosa europea de la Ryder Cup.

Seguidor del Athletic de Bilbao en fútbol, quiere probar lo que es ganar en equipo, confesó este miércoles en rueda de prensa.

P: ¿Sería un elemento más de motivación hacer pareja en la Ryder Cup con Sergio García, tratando de emular a otras parejas españolas que han dado tantos éxitos a Europa en el pasado?

R: Conozco a Sergio bastante bien fuera de la Ryder Cup y puedo decir que ama este torneo. Sabe todo lo que le rodea y sabe que tiene buenas actuaciones en la Ryder. Su energía para el equipo es muy positiva y contagiosa. Es muy bueno tener gente como él al lado en un evento como éste porque hace que todo el mundo tenga esa energía y que todos estemos juntos. Es un hombre especial. Es un gran golfista y es una de las razones por las que está aquí.

- Música de Eminem -

P: Jon Rahm suele escuchar música rap en los minutos previos a entrar en el tee. ¿Lo hará esta semana también?

R: La principal razón por la que escucho música antes de competir, es para estar en mi propio mundo, ya que es muy fácil distraerse con todo lo que hay alrededor tuyo, especialmente en una semana como ésta. Es fácil mirar a las tribunas o al público y lo que está pasando. Por ello me pongo los auriculares. Me ayuda a estar concentrado y llegar físicamente y mentalmente preparado para el partido.

P: ¿Qué música escuchará esta semana?

R: He estado escuchando mucho el nuevo álbum de Eminem. Son unas cuatro o cinco canciones las que escucho. Depende del día el tipo de música.

P: Usted es apasionado jugando. ¿Cuáles pueden ser los pros y los contras de que le toque como compañero en los fourballs o foursomes un compañero como usted o alguien más tranquilo?

R: Si forman tándem conmigo es porque ya saben cómo soy y porque quieren jugar con alguien como yo. Puedo jugar con cualquiera. He jugado representando a España, he jugado con muchos tipos de golfistas, enérgicos, tranquilos y me ha ido bien con todos. Soy una persona fácil.

P: ¿Tiene experiencia jugando en equipo?

R: Me encantan los deportes de equipo, sobre todo porque estoy en un deporte individual. No hay mejor sentimiento que ganar en equipo. He estado en el equipo nacional español desde que tengo catorce años. Crecí jugando al fútbol y a otros muchos deportes de equipo, como piragüismo. He jugado en equipo en Estados Unidos durante cuatro años. Es fantástico estar en equipo en busca de un objetivo, un solo propósito. Ganes o pierdas, lo haces como equipo y es más fácil llevarlo. Me gustaría tener más torneos de equipo, pero si hubiera más tal vez la Ryder Cup no sería lo que es ahora.

- Jugar con Sergio García -

P. ¿Es un sueño para usted jugar la Ryder Cup con su compatriota Sergio García? ¿Puede inspirarse en él como Sergio se inspiró en Severiano Ballesteros en su día?

R: Siempre fue un sueño para mí competir junto a Sergio. Él estuvo en mi situación. Jugó la Ryder Cup por primera vez cuando tenía 19 años y era más joven de lo que yo soy ahora, que soy el más joven del equipo. Somos españoles y jugadores apasionados. Me entiende más que nadie en el equipo. Juguemos juntos o no, me ayudará más que nadie en el mundo.

P: Pese a ser el más joven del equipo, es activo dentro del grupo ¿tiene cierta madera de líder?

R: No he tomado ninguna decisión ni nada parecido. Una de las cosas que Thomas (Bjorn, el capitán del equipo europeo) me dijo es que fuera yo mismo. Me estoy tomando este torneo tan seriamente como puedo. Soy una persona que va de frente. No miento. Lo que me viene a la cabeza, lo digo. Eso es lo que dijo y eso es lo que estoy haciendo. Pienso que estas situaciones van bien cuando todos dicen lo que tienen en la mente. Para evitar confusiones. Si alguien va a sentirse molesto por algo, mejor expresarlo antes que después. Es mejor para solucionar las cosas. No soy una persona que mienta y no voy a cambiar ahora.