Jornada agridulce para los deportistas rusos en los Juegos de Pyeongchang

Los atletas rusos, que compiten bajo bandera olímpica por la suspensión que pesa sobre su país, tuvieron este viernes una jornada agridulce en Pyeongchang, con un nuevo caso de dopaje, pero con el oro de la joven Alina Zagitova en patinaje artístico y el pase a la final de hockey sobre hielo masculino, por primera vez en veinte años.

La competidora rusa de bobsleigh Nadezhda Sergeeva dio positivo por una sustancia prohibida, anunció la federación de su país de este deporte.

"Un control antidopaje a la pilota del equipo ruso Nadezhda Sergeeva el 18 de febrero dio un resultado positivo por un medicamento para el corazón inscrito en la lista de sustancias prohibidas", indicó la federación en un comunicado, añadiendo que en un test precedente, realizado el 13 de febrero, la deportista -que terminó 12ª en su prueba- dio negativo.

Según una fuente próxima al caso preguntada por la AFP, el producto utilizado es la trimetazidina, utilizada para prevenir las anginas o las bajadas de agudeza visual.

"El análisis de la muestra B será realizado el sábado por la mañana", añadió la misma fuente.

El COI decide el sábado si el Comité Olímpico Ruso sigue suspendido o no.

El organismo olímpico había dictado la suspensión el 5 de diciembre, como medida por la existencia de un sistema de dopaje institucionalizado en un pasado reciente, especialmente en los Juegos de Invierno de Sochi-2014.

- Segundo positivo ruso -

Rusia ya tuvo otro positivo, por meldonium, de Alexander Krushelnitsky, lo que hizo que perdiera el bronce que había ganado junto a su esposa en la prueba de dobles mixtos de curling.

Esta nueva decepción rusa en el mundo del dopaje contrasta con la alegría por el triunfo de la patinadora artística Alina Zagitova, que consiguió el primer oro para su equipo en los Juegos.

Con 239,57 puntos, Zagitova, de apenas 15 años, superó en el podio a su compatriota Evgenia Medvedeva, de 18 años, que sumó 238,26 puntos.

La canadiense Kaetlyn Osmond ganó el bronce, con 231,02 puntos.

Zagitova convenció al jurado con música del ballet Don Quijote, antes de que Medvedeva, campeona en los dos últimos Mundiales, deslumbrara también, con un tema de la película "Ana Karenina".

Las dos obtuvieron en el programa libre la misma puntuación (156,65) y fue la diferencia del programa corto lo que decidió el título.

Zagitova se convirtió en la segunda patinadora más joven en lograr el oro olímpico en esta prueba, únicamente superada en precocidad por la estadounidense Tara Lipinski, que tenía unas semanas menos que ella cuando logró el título en Nagano-1998.

"No me lo puedo creer, ¡soy la campeona! Me llevará un tiempo digerirlo", admitió Zagitova. "Estoy feliz, pude controlar bien los nervios. Mis manos estaban temblando, pero mi cuerpo hizo todo lo que había entrenado", apuntó.

En Sochi-2014, Rusia había terminado en cabeza en el medallero, pero el balance fue luego rebajado tras el escándalo de dopaje y las reatribuciones de metales.

- Primera final en hockey en 20 años -

Otra alegría para el equipo de deportistas olímpicos rusos llegó con el triunfo en la semifinal de hockey sobre hielo masculino contra la República Checa por 3-0.

De este manera, Rusia se clasificó para su primera final olímpica en dos décadas.

Los rusos se enfrentarán en la final a Canadá o Alemania, que se miden en la otra semifinal.

El equipo olímpico de Rusia, que busca su primer oro desde 1992, se presentó como ligeramente favorito en este torneo por la ausencia de los jugadores de la NHL, el campeonato norteamericano, lo que merma especialmente a Canadá y Estados Unidos, estos últimos eliminados por los checos en cuartos.

Las jornada también fue productiva para Canadá, que consiguió en skicross femenino un doblete con Kelsey Serwa (oro) y Brittany Phelan (plata).

A falta de dos jornadas para el final, Ivanka Trump, hija y consejera del presidente estadounidense, Donald Trump, llegó este viernes a Corea del Sur, donde el domingo asistirá a la ceremonia de clausura de los Juegos.