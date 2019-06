El inglés Justin Rose lidera la primera ronda del US Open

635x357 Los cinco jugadores a seguir en el 119º US Open de golf. AFP

El inglés Justin Rose hizo un birdie en los últimos tres hoyos para tomar ventaja de un golpe en la primera ronda del US Open, Grand Slam de la PGA, donde igualó la ronda más baja en Pebble Beach con 65 golpes (-6).

Rose, cuya ronda incluyó un eagle en el sexto de par cinco, se salió de un cuarteto que terminó empatado en segundo lugar con 66 cada uno (-5).

Los estadounidenses Rickie Fowler y Xander Schauffele y los sudafricanos Louis Oosthuizen y Aaron Wise ya habían terminado después de sus 66 (-5), cuando Rose completó su ronda triunfadora.

El estadounidense Tiger Woods es el otro jugador que logró un 65 en el US Open, en Pebble Beach, en la primera ronda de su impresionante victoria de 15 golpes en el 2000.

Woods, campeón de 15 Grand Slams, terminó la jornada con 70 impactos, uno bajo par para el puesto 28 con otros 11 jugadores.

El dos veces campeón defensor, Brooks Koepka encabezó a un grupo con 69 (-2) luego de una ronda que incluyó cinco birdies y tres bogeys.

Koepka, que trata de convertirse en el segundo golfista en ganar tres títulos consecutivos del US Open y el primero en más de un siglo, marcha decimosexto con 69 (-2).

El argentino Emiliano Grillo es el latinoamericano mejor ubicado en esta primera ronda, en el octavo lugar con 68 golpes (-3).

En tanto, los españoles Adri Arnaus, Jon Rahm y Sergio García marchan en el puesto 16 junto a varios jugadores con 69 (-2).

"Es cierto que no estuve muy bien en los últimos torneos, pero parece que he comenzado con mucha confianza. Se siente bien comenzar como lo hice, pero una vez más, Pebble es el US Open, campo difícil, pero estoy feliz de comenzar con un bajo par", señaló Rahm.

Por su parte, García comentó que "fue bueno disparar un bajo par hoy. Y tengo que decir que el campo no va a ser más fácil que ésta (primera ronda). Es imposible. Así que hoy fue el día para lograr una puntuación decente".

El mexicano Carlos Ortiz terminó la ronda en el puesto 28 con 70 (-1), junto al también ibérico Rafa Cabrera Bello, el venezolano Jhonattan Vegas en el 58 (72, +1), el también azteca Abraham Ancer en el 98 (74, +3) y el argentino Julián Etulaín en el 132 (76, +5).

- Resultados de la primera ronda del torneo de golf de la PGA US Open:

1. Justin Rose (ENG) 65

2. Rickie Fowler (USA) 66

. Xander Schauffele (USA) 66

. Louis Oosthuizen (RSA) 66

. Aaron Wise (USA) 66

6. Scott Piercy (USA) 67

. Nate Lashley (USA) 67

8. Sepp Straka (AUT) 68

. Emiliano Grillo (ARG) 68

. Rory McIlroy (NIR) 68

. Gary Woodland (USA) 68

. Chez Reavie (USA) 68

. Chesson Hadley (USA) 68

. Henrik Stenson (SWE) 68

. Francesco Molinari (ITA) 68

...

16. Brooks Koepka (USA) 69

. Adri Arnaus (ESP) 69

. Jon Rahm (ESP) 69

. Sergio García (ESP) 69

28. Tiger Woods (USA) 70

. Carlos Ortiz (MEX) 70

. Rafa Cabrera Bello (ESP) 70

58. Jhonattan Vegas (VEN) 72

98. Abraham Ancer (MEX) 74

132. Julián Etulaín (ARG) 76