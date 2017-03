Kilian Jornet, el fenómeno español que aprendió a vivir con el miedo

"Vivir es tomar riesgos". El fenómeno español Kilian Jornet sabe que juega con fuego cuando desafía las alturas, ya sea esquiando o corriendo, en cualquier punto del mundo. Pero ha aprendido a vivir con el miedo. Esta semana busca en Francia su quinta Pierra Menta, la 'reina' del esquí de montaña.

"Estar vivo, ¿qué quiere decir? No es estar en un sillón de algodón, porque eso te puede matar. Es salir, tomar riesgos. Pero, como en el amor, hay que saber tomar riesgos", señala Jornet a la AFP.

El español de 29 años participa desde el miércoles en Arêches-Beaufort (Francia) en su séptima Pierra Menta, la carrera emblemática del esquí de montaña, la cual ha ganado cuatro veces. Se enfrenta a un total de 10.000 metros de desnivel positivo en cuatro días.

"La montaña es mi locura, mi pasión. Desde siempre. Mis padres me enseñaron el amor por la montaña y no tenía elección", señala en francés este deportista, que parte al asalto de las cumbres en camiseta, pantalón corto y zapatillas deportivas.

- Esquí y carreras de fondo -

Con un cuerpo muy ligero (1,71 m, 58 kg), Jornet es considerado el mejor de todos los tiempos en la montaña. ¿Su especialidad? Las verticales (1.000 metros de subida lo más rápido posible) y las largas distancias de 'ultra-trail' (de 160 a 200 kilómetros de carreras a pie en recorridos de montaña con ascensos y descensos).

"Hago cosas que pueden parecer excepcionales, pero me entreno mucho; nací en la montaña. Siempre lo he hecho. Cada uno en su profesión quiere hacer bien las cosas e intentar explorar. Yo lo he hecho en el deporte", señala Jornet, también aficionado a la literatura.

En su palmarés, tres ediciones de la Ultra-Trail de Mont Blanc y siete campeonatos del mundo de esquí de montaña. En julio de 2013, solo necesitó cuatro horas y 57 minutos para ir y venir de la iglesia de Chamonix a la cima del Mont Blanc (4.810 metros).

Una actuación que se enmarca en su último reto: subir y bajar a toda velocidad ocho grandes cimas del mundo con completa autonomía y con la vestimenta más ligera posible. Llamó al proyecto 'The Summits of my Life'.

"En montaña a menudo estamos expuestos a riesgos, a accidentes", reconoce. "He tenido queridos amigos que han perdido la vida cerca de mí. Continuamos porque es el motor de nuestra vida. Aceptamos este riesgo; no lo comprendemos, pero lo aceptamos", añade.

- Precauciones -

En junio de 2012, Jornet vio morir a uno de sus mejores amigos, Stephane Brosse, quien cayó desde una altura de 600 metros tras la rotura de una cornisa de nieve cuando los dos intentaban atravesar el macizo de Mont Blanc de este a oeste.

"Está claro que hay momentos muy duros, pero así es la vida. Sí, vivo con miedo, pero hay que saber escucharlo. El miedo está para decirnos cualquier cosa. Si no tuviéramos miedo de saltar desde 1.000 metros, saltaríamos y nos mataríamos. Hay que ser honesto consigo mismo sobre lo que podemos hacer y lo que no. Este miedo nos mantiene con vida", explica.

El 7 de septiembre de 2013, Jornet sintió el miedo. No por él, sino por su pareja, la sueca Emelie Forsberg, con la que ascendía la cara norte de la montaña Aiguille du Midi. A 50 metros de la cima (situada a 3.842 metros), el español sintió que, si continuaba, podía poner en peligro a su compañera. Entonces llamó a los policías de Chamonix para que les rescataran.

Forsberg, que vive en Noruega con Jornet desde hace un año, sigue enganchada a la montaña y también participa esta semana en la Pierra Menta.