Kipchoge y el imposible récord del mundo en el maratón de Berlín

Eliud Kipchoge es un rey al que sólo le falta un diamante en su corona. A sus 33 años, el dominador del maratón mundial nunca ha logrado un récord del mundo, pero el recorrido ultrarrápido del maratón de Berlín, que se correrá el domingo, le deja una nueva oportunidad para corregir esta injusticia de la Historia.

"Eliud Kipchoge es campeón olímpico, sólo le falta este récord", declaró Mark Milde, director de la carrera donde se batieron los seis últimos récords del mundo masculinos. "Viene para cumplir su sueño y coronarse al fin como el maratoniano más grande de todos los tiempos".

El keniano ha ganado nueve de los 10 maratones que ha disputado, entre ellos las tres veces en Londres, dos en Berlín y el oro olímpico en Rio-2016. Es, además, el único ser humano en haberse acercado a la barrera simbólica de las dos horas (2h00:25), en una prueba privada en 2017, no homologada.

"He corrido el maratón más rápido de todos los tiempos, pero no es un récord del mundo. Ahora debo lograr mi mejor marca y batir el récord del mundo. Me gustaría hacerlo", declaró el atleta el viernes en Berlín, siempre con esa sonrisa tímida y las estrellas en los ojos.

- Una sola derrota -

Tres veces ha participado en la carrera alemana con la esperanza de batir el récord y en las tres ha fallado.

En 2013, en su segunda carrera en la distancia, fue derrotado por su compatriota Wilson Kipsang, que además estableció una nueva marca mundial. El 'debutante' Kipchoge terminó con 2h04:05, quinta mejor marca de todos los tiempos en aquella época.

Kipsang, el único en haber ganado a Kipchoge en los 42,195 km, debería ser de nuevo el principal adversario.

En 2015, Kipchoge vuela en la carrera pero rápidamente queda hipotecado por un problema en una plantilla de la zapatilla. Se impuso con un crono de 2h04:00, a más de un minuto del récord mejorado un año antes en Berlín por Dennis Kimetto, que sigue siendo el tiempo a batir (2h02:57).

Tras no competir en 2016 después de su título olímpico, el año pasado vuelve a superar claramente a todos sus rivales y logra su segunda victoria en la Puerta de Brandemburgo, pero la lluvia y la carretera mojada le impiden ir a fondo al final.

Acaba con un fabuloso crono de 2h03:32...'un récord del mundo no oficial del maratón bajo la lluvia'.

- Dibaba, la estrella femenina -

En categoría femenina, los organizadores han logrado reunir la mejor participación en muchos años, con cinco atletas que han corrido por debajo de las 2h20:00.

La estrella será Tirunesh Dibaba, doble campeona olímpica en 5.000/10.000 en Pekín-2008 y nuevamente oro en los 10.000 en Londres-2012. En Londres-2017 logró la tercera mejor marca de todos los tiempos, con 2h17:56.

La etíope descubrirá a sus 32 años el asfalto berlinés. "Sé que el recorrido es rápido. He mejorado mi entrenamiento especialmente para Berlín, he hecho más volumen. Me he preparado muy bien y quiero batir mi récord personal el domingo", declaró.

Deberá mejorar mucho su marca si quiere acercarse al récord del mundo establecido en 2003 por Paula Radcliffe en Londres (2h15:25). Pero Dibaba tiene el potencial y Berlín es el lugar ideal para intentarlo.