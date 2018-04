Kirui puede interrumpir el sueño americano en Maratón de Boston

El kenianio Geoffrey Kirui, actual campeón mundial de maratón, regresa el lunes a las calles de Boston, donde se reveló en 2017, pero también estará su delfín, Galen Rupp, abanderado de un grupo estadounidense muy ambicioso.

Esta 122 edición de la Maratón de Boston es cinco años después del doble ataque terrorista que azotó el evento en 2013, que mató a tres personas y dejó lesionadas a otras 264.

Desde su sorpresiva victoria en 2017 en Boston, una de las seis maratones pertenecientes al prestigioso circuito World Marathon Majors, Kirui, de 25 años, apenas ha corrido.

Se coronó campeón del mundo en Londres en agosto pasado con su velocidad en la recta final, antes de terminar sexto en la modesta media maratón de Nueva Delhi en noviembre.

"Desde mi victoria, aprendí que era necesario trabajar duro y estar concentrado, nada es fácil", explica el prodigio de Keringet, que había completado la edición del 2017 en 2h 09min 37seg.

Kirui había superado por 21 segundos al estadounidense Galen Rupp.

El medallista de bronce de la maratón olímpica de Río-2016 y bronce olímpico en los 10.000 metros, celebró el segundo lugar como una victoria.

"No estaba en mi mejor forma y no me podía preparar bien", recuerda el hombre entrenado por el polémico Alberto Salazar.

"Lo que sucedió en los últimos kilómetros fue una buena lección, necesitamos mantener algunas reservas para el sprint", explicó.

Desde entonces, Rupp, de 31 años, ganó el Maratón de Chicago en octubre pasado con un nuevo mejor registro personal (2:09:20 horas).

Kirui y Rupp no son los únicos contendientes con posibilidades este año, ya que también estarán los cuatro atletas que han ganado las últimas cinco ediciones como Lemi Berhanu (2016), Lelisa Desisa (2013 y 2015) de Etiopía, y también el veterano estadounidense Meb Keflezighi (2014).

Con Rupp y Shalane Flanagan, que ganaron en Nueva York en noviembre pasado, Estados Unidos puede hacer el primer doble estadounidense en Boston desde 1983.

En ausencia de la keniana Mary Keitany y la etiopí Tirunesh Dibaba, que competirán en Londres el 22 de abril, la principal oponente de Flanagan será la también keniana Edna Kiplagat.

"Es la ciudad donde crecí, quiero brillar aquí, pero desde que gané un gran maratón (en Nueva York), estoy en paz conmigo misma", insistió Flanagan.