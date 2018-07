Kisner y Zach Johnson colideran el Abierto Británico, Woods en el par

635x357 "Golpeé con un hierro 8, pero no funcionó como esperaba. Conseguí muchos buenos putts a lo largo del recorrido y estoy bien situado para el fin de semana", manifestó el estadounidense Kevin Kisner. AFP

El golfista estadounidense Kevin Kisner se vio alcanzado este viernes en cabeza del Abierto Británico por su compatriota Zach Johnson, mientras que Tiger Woods acabó de nuevo en el par del campo tras un segundo recorrido que fue letal para algunos grandes nombres, como el número 1 mundial, Dustin Johnson, que no pasó el corte.

Kisner había terminado el primer día como líder en solitario. Esta vez presentó una tarjeta de 70 golpes -por los 66 del jueves-, para un total de 136, seis bajo par. Zach Johnson finalizó el viernes con 67 golpes y el primer día lo había hecho con 69.

"No os diré que me encanta jugar bajo la lluvia y con viento, pero puedo hacerlo", dijo Zach Johnson tras un día en el que la meteorología no lo puso fácil.

Kisner no acertó en el hoyo 18 y eso le hizo tener que compartir el liderato.

"Golpeé con un hierro 8, pero no funcionó como esperaba. Conseguí muchos buenos putts a lo largo del recorrido y estoy bien situado para el fin de semana", estimó Kisner, sin perder la calma.

El campeón del British Open del año pasado, el también estadounidense Jordan Spieth, consiguió una buen remontada después de su discreta actuación del primer día. Estaba a tres golpes de los colíderes y a uno del norirlandés Rory McIlroy, que fue campeón del Abierto Británico en 2014.

Spieth triunfó el año pasado en Royal Birkdale y aspira en esta edición a lograr un doblete, emulando al irlandés Padraig Harrington, que se impuso en esta prueba en 2007 y 2008.

- Woods sigue en el par -

Tiger Woods, por su parte, figuraba a seis golpes de los primeros.

"Podría haber terminado este recorrido un poco mejor. Jugué un poco mejor ayer. Hoy no ha sido tan bien, pero finalmente he podido hacer birdie en el par 5 (14º hoyo). Así que es positivo", comentó el hombre que llegó a ganar 14 títulos 'grandes'.

Varios anteriores campeones de torneos del Grand Slam quedaron eliminados este viernes: además de Dustin Johnson no pasaron el corte sus compatriotas Patrick Reed y Bubba Watson, el español Sergio García, el alemán Martin Kaymer o el sudafricano Ernie Els.

Para los españoles, la de Sergio García, campeón del Masters de Augusta en 2017, fue la eliminación más destacada pero vino acompañada de otros (John Rahm, Jorge Campillo). Sigue Rafa Cabrera-Bello, pero con dos golpes sobre el par, a ocho de la cabeza.

También se fue a casa Justin Thomas, número 2 mundial, después de una tarjeta de 77 golpes, que le impidió también superar el 'cut'.