Koepka lidera, Woods brilla y Rahm aspira al título en Campeonato de PGA

El estadounidense Brooks Koepka dio este sábado un golpe sobre la mesa y, tras una brillante tercera jornada, lidera el Campeonato de la PGA, en un día en el que Tiger Woods dio muestras de su talento y el español Jon Rahm se situó en una tercera posición que le permite aspirar a la victoria final el domingo.

Koepka, que en la víspera había firmado una tarjeta de 63 golpes, siete por debajo del par, coqueteando incluso con la marca más baja de la historia en un día en un "major" (-8), selló el sábado un -4 para, con 198 golpes, encabezar el último torneo del Grand Slam de la temporada en el Bellerive Country Club de San Luis, Missouri.

"He jugado bastante bien. Arranqué bien, luego hice algunos malos swings en la segunda parte. Aún así he conseguido recuperarme en algunos putts claves. Me siento verdaderamente bien", comentó Koepka.

Su compatriota Gary Woodland, líder el viernes, finalizó el día con +1 y se sitúa ahora con 201 en la tercera posición (-9) junto a un grupo de perseguidores en el que se encuentra también el español Jon Rahm.

- Al acecho -

El originario de Vizcaya (norte), de 23 años, vivió un debut complicado el jueves al terminar la jornada sobre el par (70) pero recuperó sensaciones el viernes (-5) y, este sábado, volvió a brillar con un -4 que lo sitúa con aspiraciones de todo de cara al domingo.

No en vano, Rahm es uno de los mejores pegadores del circuito y el terreno, de más de 6.900 metros con calles anchas, es ideal para golpear la bola sin la precisión que requieren otros escenarios.

"Brooks (Koepka) tenía una ventaja importantísima y luego, dos hoyos después, se encontraba a un solo golpe. El domingo, tres golpes de diferencia a nueves hoyos para el final son posibles (de remontar)", dijo Rahm tras la velada.

Además de la actuación del español, el sábado dejó el regreso de Tiger Woods a la relevancia en un "major".

El "Tigre", luego de años luchando por superar sus lesiones en la espalda, que lo llevaron incluso a ser sometido a una fusión espinal, no gana un "grande" desde el US Open en 2008 y no se ha consagrado en ningún campeonato del circuito profesional desde 2013.

"Podría haber estado un poco más cerca pero ahora tengo una oportunidad de cara a mañana. Golpeé bien en los últimos nueve (hoyos). Simplemente, no conseguí llevarme ninguno. Sufrí con el golpeo mientras los greens se volvían más lentos. Tengo que mejorar en los ajustes que hice hoy", comentó Woods, de 42 años y ganador de 14 "majors".