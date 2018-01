Larry Nassar, un depredador sexual escondido detrás de un médico milagroso

Larry Nassar, exmédico estrella de la gimnasia estadounidense, logró durante décadas manipular a atletas, padres y entrenadores para agredir sexualmente a menores, escondiéndose detrás de una reputación de "hacedor de milagros" con sus equipos.

De 54 años, Nassar fue condenado este miércoles por el tribunal de Lansing (Michigan, norte) a una pena de entre 40 y 175 años. Esta sentencia se suma a otra de 60 por posesión de pornografía infantil.

Durante una semana, los testimonios escritos y orales de cerca de 160 víctimas, desde mujeres anónimas a estrellas mundiales de la gimnasia, pintaron el retrato de un depredador sexual y manipulador que se escondía detrás de la imagen de un osteópata respetado por las atletas.

Casado y padre de tres hijos, Larry Nassar llegó al equipo médico de la USA Gymnastics (USAG) en 1986 antes de convertirse en su coordinador 10 años después, hasta 2015.

Al mismo tiempo Nassar trabajó entre 1997 y 2016 como médico de la Universidad de Michigan (MSU), donde también cometió agresiones sexuales. La MSU ha sido acusada de haber archivado las denuncias de sus jóvenes víctimas sin darles seguimiento.

Nassar también daba consejos en su propia web, en DVD educativos y en YouTube.

Durante su carrera en la USAG, abusó de más de un centenar de deportistas, la mayoría menores, pero para la federación sus métodos obraban milagros mientras las gimnastas estadounidenses coleccionaban preseas doradas.

Para las exdeportistas, Larry Nassar se beneficiaba del entorno particular que se vive en la gimnasia al más alto nivel, donde las quejas o los signos de dolor ponían a menudo en peligro sus sueños olímpicos.

"Tenía la costumbre de meter sus dedos dentro de mí", confesó a la cadena CBS Jamie Dantzscher, quien afirmó haber sufrido abusos sexuales de los 13 a los 18 años.

- "Retorcido" -

"Me decía que iba a sentir un 'pop' y que eso me colocaría las caderas en su sitio y me aliviaría mis dolores de espalda (...) Era como un amigo. Los entrenadores eran horribles, él era simpático", contó la gimnasta, medallista en los Juegos de Sídney-2000.

En la época del escándalo del productor Harvey Weinstein, el proceso le dio voz a decenas de víctimas, que relataron en testimonios escalofriantes cómo el exmédico les había "robado la inocencia" o "destruido" sus vidas.

Nassar "se aprovechó de nuestras pasiones y de nuestros sueños", lanzó Aly Raisman, campeona olímpica en Londres-2012 y Rio-2016.

"Me manipulaste para que creyera que eras amable y que me ayudabas mientras me agredías sexualmente una vez, y otra, y otra, por tu retorcido deseo sexual", recordó Jamie Dantzscher.

"Has creado un ejército. Somos 150 mujeres fuertes. Y este ejército no va a desaparecer", afirmó el miércoles Sterling Riethman, de 25 años, el último día del juicio.

Tres años antes de que le salpicara el escándalo, Larry Nassar había dado una entrevista con su visión del tratamiento hacia los deportistas.

"Protegemos a nuestros atletas (...) no solo físicamente sino también mentalmente", había asegurado. "Debes hacerles saber que te fías de ellos (...) Que lo sientan".

El médico era "muy respetado" y valorado como "un genio", contó a la AFP Jessica O'Beirne, quien realizó la entrevista en diciembre de 2013 para el podcast GymCastic.

"Es muy importante que esto sirva como ejemplo sobre la manera en la que funcionan los depredadores", confió.